El pueblo de Aragón que se convierte en un verdadero cuento de Navidad con luces, mercadillo y pista de hielo

Si alguna vez has imaginado recorrer calles rebosantes de miles de luces, adornos propios de un escenario de fantasía y una atmósfera cargada de encanto, este destino se perfila como la elección ideal para una escapada navideña sin salir de Aragón.

Durante estas fechas, cada rincón se transforma para ofrecer una auténtica experiencia cinematográfica al estilo de las producciones navideñas de Netflix, invitando a los visitantes a sentirse protagonistas de su propio cuento de Navidad. No es de extrañar que familias y viajeros acudan en masa a los pueblos y ciudades más emblemáticos, atraídos por su imponente decoración y por la oportunidad de sumergirse de lleno en la magia de la temporada.

Un pueblo mágico navideño

Sos del Rey Católico ya es conocido por la magia que alberga en su interior. Este municipio, perteneciente a las Cinco Villas, se encuentra a 130 kilómetros de Zaragoza y es la cuna de Fernando El Católico. Conserva perfectamente sus calles, plazas y edificios medievales, lo que lo hace aún más especial.

La localidad, que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968 y es Bien de Interés Cultural, celebra la Navidad convirtiéndose, un año más, en ese pueblo perfecto de cuento navideño.

El año pasado, desde el 6 de diciembre hasta el 5 de enero, se organizaron multitud de actividades tanto para pequeños como para mayores, invitando a todos a disfrutar del pueblo y del auténtico espíritu navideño. Hubo degustaciones culinarias con reparto de migas, actividades culturales como el teatro de Navidad, conciertos, las tradicionales segundas campanadas e incluso un innovador taller de turrones.

Una navidad de cuento

El próximo 5 de diciembre, Sos del Rey Católico encenderá la magia de la Navidad junto con sus luces en toda la localidad, que permanecerán hasta el 6 de enero. Escaleras iluminadas, árboles decorados, adornos en cada esquina y un gran abeto en la plaza del ayuntamiento serán algunos de los elementos que los visitantes podrán disfrutar durante estas semanas.

Además, los días 6, 7 y 8 de diciembre tendrá lugar su mercadillo de Navidad y, como novedad, se estrenará una pista de hielo donde se podrá patinar. Papá Noel y los Reyes Magos también estarán presentes en sus días correspondientes, y se celebrarán diversos talleres, como los del año pasado, para que grandes y pequeños puedan disfrutar de la experiencia navideña al máximo.