Así ha sido el encendido de luces: la Navidad en Zaragoza tiene un resplandor especial

Zaragoza tiene un resplandor especial estas navidades. El acto de encendido en la plaza de España ha conquistado a cientos de vecinos que han podido descubrir la nueva imagen del paseo de la Independencia y otros rincones de la capital. El alumbrado navideño permanecerá encendido desde el ocaso hasta las 1.00 de la madrugada desde este sábado hasta el 6 de enero.

El protagonista absoluto del encendido ha sido Juanjo Bona, pregonero de las Fiestas del Pilar 2024 y finalista de Operación Triunfo. Con la jota 'Despierta Aragón' ha iniciado el momento más especial del encendido navideño, sorprendiendo a todos los presentes, y se ha despedido con el clásico navideño 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey, y con dos gritos rotundos: "¡Viva la jota y viva Zaragoza!"

Cientos de curiosos han podido seguir su intervención, junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, presentando en público una programación navideña que busca generar un clima acogedor durante las próximas semanas.

Destellos, estrellas y girnaldas. El paseo de la Independencia ha cambiado de piel, pero su esencia se mantiene. Zaragoza vuelve a contar por segundo año consecutivo con un gran corredor de luz que estrena figuras y adornos de gran tamaño. Además, el epicentro de la Navidad en Zaragoza sigue siendo a ser la plaza del Pilar.

El Belén de Judea, el más grande de Europa a tamaño real, con 100 figuras ya es visitable y tampoco falla a su cita la Muestra Navideña, la pista de patinaje sobre hielo, el Árbol de los Deseos, los carruseles, la casa de Papa Noel o los trineos neumáticos. Además, en la plaza del Pilar se podrá vivir la Nochevieja desde las 11 de la noche con el reparto de las uvas.

Además de con música, la Navidad llega con espacios de ocio y tradición. Se ha instalado un árbol de luz en la avenida Cataluña con la Z-30, volverán ocho ángeles de gran tamaño en el puente de Piedra y se han renovado las luces en Sagasta y calle San Pablo, nuevos atractivos en forma de oso, casita de jengibre en Gran Vía. Además, las principales vías comerciales de los barrios de Zaragoza van a volver a iluminarse: Delicias, Bretón, León XIII, Compromiso de Caspe, Avenida de América, Avenida San José o la calle Sobrarbe.