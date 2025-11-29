Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios

Queda poco más de un mes para el comienzo de 2026 y mucha gente ya se está planteando cuál será su destino de vacaciones de cara al próximo verano. El calendario va a ser caprichoso para el próximo año permitiendo a los vecinos de Zaragoza hacer las maletas cada poco tiempo debido a que muchos festivos van a caer en jueves, viernes o domingo pasándose la fiesta al lunes.

Cuando se tienen pocos días para hacer una escapada, la mejor opción es elegir un destino con vuelo regular desde Zaragoza. El aeropuerto de la capital aragonesa ha sufrido en los últimos meses de primera mano la política de recortes de Ryanair. La aerolínea irlandesa, en pleno conflicto con Aena, redució el 45% sus plazas desde Zaragoza eliminando desde el pasado mes de noviembre algunas de sus rutas más populares como Santiago, Fez, París-Beauvais o Palma.

Los recortes han dejado mermado al Aeropuerto de Zaragoza desde donde se puede volar en la actualidad a Roma, Bucarest y Cluj con Wizz Air, a Canarias con Binter y a Bruselas-Charleroi, Milán-Bérgamo, Marrakech y Londres-Stansted con la propia Ryanair.

La Torre de Londres / PIXABAY

Desde la web de la aerolínea irlandesa ya se puede saber que Zaragoza recuperará una popular ruta de cara a la temporada de primavera-verano de 2026. Y es que Ryanair, como suele hacer habitualmente al tratarse de un vuelo de temporada, reactivará la conexión entre la capital aragonesa y Palma a partir de abril. Zaragoza estará unida con la principal ciudad de Mallorca tres días a la semana: martes, miércoles y sábado al menos hasta octubre de 2026.

Los horarios de los aviones no siguen ningún patrón por lo que no se despegará todos los días a la misma hora desde Zaragoza. Los martes el vuelo será nocturno (20.20), los miércoles será a primera hora de la tarde (15.25) al igual que los sábados (14.55). Mallorca es un destino muy popular entre los aragoneses durante los últimos años al ofrecer playa para el verano y montaña para el resto del año.

Tren de Soller en Puerto de Soller / PIXABAY

Siempre quedan los chárter

Ante la falta de vuelos regulares desde la capital aragonesa, hay compañías que apuestan con fuerza en organizar vuelos chárter para fechas especiales del calendario como los puentes. Air Horizont ya ha publicado el calendario de sus vuelos chárter para 2026. La aerolínea aragonesa va a apostar con fuerza por el Mediterráneo.

El gran canal de Venecia / PIXABAY

El primer destino será Bolonia para San Valero, donde anteriormente había un vuelo directo con Ryanair que fue eliminado por su política de recortes. Después Air Horizont permitirá a los zaragozanos viajar hasta Brujas para los días post San Valentín, Venecia en Cincomarzada (ya completo), Sicilia para mediados de marzo, Córcega para el puente de San Jorge y Malta para el 1 de mayo.