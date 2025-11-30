Corte del tráfico peatonal en el Frente Fluvial de la Expo este lunes por el test de un dron en Zaragoza

El Frente Fluvial de la Expo será escenario este lunes de un test con un dron de gran tamaño, una operación que afectará al tráfico peatonal tanto en la margen izquierda como en parte de la margen derecha del Ebro, especialmente en el entorno de la Expo.

Estas pruebas forman parte de la primera demostración europea en entorno urbano del proyecto internacional de innovación U-SAVE, motivo por el cual será necesario acotar la zona de vuelo por razones de seguridad.

El operativo contará con la colaboración del Cuerpo del Voluntariado por Zaragoza, coordinado por Policía Local, cuyos miembros informarán a los peatones sobre los accesos restringidos en las riberas.

Horarios de los vuelos y afecciones al tráfico

Habrá dos vuelos previstos a lo largo de la mañana:

Primer vuelo, a las 10.00 horas

El dron realizará su recorrido entre el Anfiteatro de la Expo y el Pabellón de España .

. No afectará al tráfico rodado.

Sí habrá restricciones peatonales en el entorno de las riberas.

Segundo vuelo, a las 12.00 horas

El dron partirá del Anfiteatro de la Expo en dirección al Párking Sur .

en dirección al . Sobrevolará el Pabellón Puente y el Puente del Tercer Milenio .

y el . Durante muy pocos minutos, tanto en la ida como en la vuelta, la Policía Local cortará momentáneamente el tráfico en la Ronda de Boltaña.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se pide a todos los viandantes y conductores que respeten las indicaciones de la Policía Local y de los voluntarios, quienes estarán desplegados en los accesos para garantizar la seguridad durante la realización de las pruebas tecnológicas.