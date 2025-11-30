Gastro Cuberos, el mítico bar de Delicias que deja huella más allá del barrio: "Nos hemos esforzado mucho para vivir felices al mando de este negocio"

El Gastro Cuberos es uno de los bares más conocidos de toda Zaragoza. Este establecimiento situado en el Paseo Calanda ha logrado triunfar más allá de las Delicias y gente de todos los barrios se desplaza hasta su renovado local cada fin de semana para vivir una experiencia gastronómica única. Y es que en el Cuberos puedes ir a desayunar, tapear, comer, cenar o incluso a echarte unas copas con tus amigos en un bar de toda la vida que ha sabido diferenciarse de la feroz competencia gracias a su próximo trato hacia el cliente.

Los cinco hermanos Cubero son los encargados de que el negocio familiar siga adelante desde hace casi cinco décadas en las que han vivido casi de todo. "Vamos a hacer 46 años de lucha contra viento y marea. Hemos superado nuevas modas, duras normativas y hemos tenido que esforzarnos mucho para poder vivir felices al mando de este negocio", explican. Roberto es el chef, José Antonio está al frente de la barra junto a Mariano, Marina y Javier como camareros.

La pasión por la hostelería de la familia Cubero viene de muy atrás. Su madre Marina aprendió a limpiar y preparar salmueras en el bar de su tía en el pequeño pueblo de Moros, algo que ya hizo anteriormente su abuela en Illueca, donde preparaba escabeches y congrio en sus toneles de aceite y vino. Tampoco se queda atrás su abuela Natalia de quien han heredado su pasión y amor por la cocina después de haberla visto elaborar migas y ranchos para toda la familia en Inoges.

Por lo tanto, la propuesta gastronómica del Cuberos no podía ser otra que la comida tradicional. "Queremos ofrecer una cocina sin perder la raíz aragonesa con un producto de primera calidad mientras intentamos dar al plato un toque más moderno, incluso de autor", confiesan los hermanos Cubero. El plato que más triunfa en este mítico local de las Delicias son los calamares con lágrima y ajo perejil, aunque los arroces también están entre los más demandados por su fiel clientela acompañados de buenos cócteles y vinos de mucha calidad.

En imágenes | Gastro Cuberos, el mítico bar de Delicias conocido en toda Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / EPA

El secreto del Cuberos

A pesar de ser un bar de barrio, el Cuberos ha conseguido atraer clientes de todas las partes de Zaragoza. "Vienen por el trato, el servicio y la calidad humana. Cuando algo no nos gusta para nosotros, lo aplicamos a nuestra clientela", desvela Mariano acerca del secreto de un bar que ha logrado dejar huella más allá de Delicias. "La clientela suele variar dependiendo de las costumbres, pero nunca hemos perdido la base. Hay clientes que tenemos desde hace más de 40 años y otros mucho más jóvenes que son fieles desde hace poco. Aunque ambos son completamente diferentes, les gustan las cosas bien hechas", analizan desde la propiedad a su propia clientela.

En imágenes | Gastro Cuberos, el mítico bar de Delicias conocido en toda Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / EPA

El Cuberos se ha reformado por completo en los últimos meses para adaptarse a la nueva normativa. Una grandísima inversión económica para poder dar un mejor servicio a todos los clientes que deseen pasarse por Paseo Calanda. La familia conoce de primera mano las dificultades que lleva el montar y gestionar un bar porque no solo hay que servir buena comida y bebida sino que debes conocer al dedillo toda la burocracia. "Además de cumplir con toda la normativa y pagar todas las facturas, lo más complicado es encontrar personal que realmente esté cualificado", confiesan sobre un problema común entre todos los hosteleros.

Apoyo al deporte

Otro sello fundamental del Gastro Cuberos es su apoyo al deporte. "Toda la vida hemos apostado por el deporte porque la salud y la amistad están ligadas. Disfrutas siempre de compañía sana comiendo, cenando o de vermut y para nosotros eso es la vida de verdad". La agenda deportiva del Cuberos es ajetreada cada fin de semana ya que tienen diez equipos de dardos, uno de fútbol-11, otro de fútbol sala y dos de fútbol 7. Además, también apoyan proyectos de balonmano y gimnasia rítmica.