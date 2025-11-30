La gala solidaria del comercio zaragozano distingue a la Policía Local

La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) ha celebrado este sábado la XXVIII Gala Solidaria del Comercio, una cita ya consolidada para el sector que reunió en el hotel Palafox a más de 200 representantes empresariales, instituciones y autoridades.

El acto tuvo un significado especial en esta edición al recaer el premio ECOS 2025 en la Policía Local de Zaragoza, coincidiendo con la conmemoración de su 175 aniversario. La distinción reconoció la trayectoria de servicio público, la cercanía con la ciudadanía y la colaboración histórica del cuerpo con el tejido comercial de la ciudad.

«Este premio supone un orgullo para toda la Policía Local de Zaragoza. Llevamos 175 años trabajando al lado de la ciudad, y que el comercio zaragozano reconozca ese compromiso nos impulsa a seguir mejorando cada día», destacaron desde la institución.

En la velada, ECOS entregó también las tradicionales distinciones a empresarios asociados que continúan en activo y cuyas empresas han cumplido 50, 75 y 150 años desde su fundación. Además, los asociados que celebran 25 años dentro de la Federación recibieron la Insignia de Plata, símbolo de compromiso y trayectoria. En esta línea, la presidenta de ECOS, Begoña Marquino, subrayó la importancia de «poner en valor la historia y la fuerza del comercio local», especialmente en un momento de transformación del sector.

«Esta gala demuestra que el comercio es un sector que sigue vivo, que innova y que continúa siendo parte esencial de la economía y de la vida social de Zaragoza», señaló Marquino, que apuntó que el acto de ayer sirvió para reconocer «a quienes llevan generaciones sosteniendo ese esfuerzo y también a instituciones como la Policía Local, que siempre han estado a nuestro lado».

Fiel a su tradición, la gala mantuvo un marcado carácter solidario, destinando a Cáritas Aragón, representada por su presidente, Carlos Gómez, la recaudación obtenida a través de la venta de boletos para el sorteo benéfico.

La velada, presentada por Lorena Ruano y amenizada con música en directo, se consolidó un año más como un encuentro de referencia para el comercio y los servicios de Zaragoza. El evento contó con la presencia de representantes institucionales del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y destacados agentes sociales.