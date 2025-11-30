Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gala solidaria del comercio zaragozano distingue a la Policía Local

Esta cita de carácter solidario organizada por ECOS reunió este sábado en el hotel Palafox a más de 200 asistentes

Foto de familia en la gala solidaria de ECOS, celebrada anoche en el hotel Palafox.

Foto de familia en la gala solidaria de ECOS, celebrada anoche en el hotel Palafox. / Miguel Ángel Gracia

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) ha celebrado este sábado la XXVIII Gala Solidaria del Comercio, una cita ya consolidada para el sector que reunió en el hotel Palafox a más de 200 representantes empresariales, instituciones y autoridades.

El acto tuvo un significado especial en esta edición al recaer el premio ECOS 2025 en la Policía Local de Zaragoza, coincidiendo con la conmemoración de su 175 aniversario. La distinción reconoció la trayectoria de servicio público, la cercanía con la ciudadanía y la colaboración histórica del cuerpo con el tejido comercial de la ciudad.

«Este premio supone un orgullo para toda la Policía Local de Zaragoza. Llevamos 175 años trabajando al lado de la ciudad, y que el comercio zaragozano reconozca ese compromiso nos impulsa a seguir mejorando cada día», destacaron desde la institución.

En la velada, ECOS entregó también las tradicionales distinciones a empresarios asociados que continúan en activo y cuyas empresas han cumplido 50, 75 y 150 años desde su fundación. Además, los asociados que celebran 25 años dentro de la Federación recibieron la Insignia de Plata, símbolo de compromiso y trayectoria. En esta línea, la presidenta de ECOS, Begoña Marquino, subrayó la importancia de «poner en valor la historia y la fuerza del comercio local», especialmente en un momento de transformación del sector.

«Esta gala demuestra que el comercio es un sector que sigue vivo, que innova y que continúa siendo parte esencial de la economía y de la vida social de Zaragoza», señaló Marquino, que apuntó que el acto de ayer sirvió para reconocer «a quienes llevan generaciones sosteniendo ese esfuerzo y también a instituciones como la Policía Local, que siempre han estado a nuestro lado».

Fiel a su tradición, la gala mantuvo un marcado carácter solidario, destinando a Cáritas Aragón, representada por su presidente, Carlos Gómez, la recaudación obtenida a través de la venta de boletos para el sorteo benéfico.

Noticias relacionadas y más

La velada, presentada por Lorena Ruano y amenizada con música en directo, se consolidó un año más como un encuentro de referencia para el comercio y los servicios de Zaragoza. El evento contó con la presencia de representantes institucionales del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y destacados agentes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse
  2. La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
  3. Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
  4. Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
  5. El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
  6. La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años
  7. El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juan del Val: 'Cercanos, amables y simpáticos
  8. Bronca por las colonias felinas en Zaragoza: 'La protección está sufriendo un deterioro progresivo

La gala solidaria del comercio zaragozano distingue a la Policía Local

La gala solidaria del comercio zaragozano distingue a la Policía Local

PerfumaT, la tienda de Zaragoza de fragancias a granel que sobrevive gracias al relevo generacional: "Tuve que aprender todo de cero"

PerfumaT, la tienda de Zaragoza de fragancias a granel que sobrevive gracias al relevo generacional: "Tuve que aprender todo de cero"

Gastro Cuberos, el mítico bar de Delicias que deja huella más allá del barrio: "Nos hemos esforzado mucho para vivir felices al mando de este negocio"

Gastro Cuberos, el mítico bar de Delicias que deja huella más allá del barrio: "Nos hemos esforzado mucho para vivir felices al mando de este negocio"

Juanjo Bona enciende la Navidad zaragozana: Mariah Carey, jota y una multitud en el paseo Independencia

Juanjo Bona enciende la Navidad zaragozana: Mariah Carey, jota y una multitud en el paseo Independencia

Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios

Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios

La Navidad también llega al Parque Grande de Zaragoza: así brillan el nuevo Belén gigante o los ángeles luminosos

La Navidad también llega al Parque Grande de Zaragoza: así brillan el nuevo Belén gigante o los ángeles luminosos

Nueva Operación Asfalto en el Casco Histórico de Zaragoza a partir de este martes: estas son las calles afectadas

Nueva Operación Asfalto en el Casco Histórico de Zaragoza a partir de este martes: estas son las calles afectadas

Arcosur da un paso más hacia el futuro: tendrá 182 nuevas viviendas protegidas en formato cooperativa en 2028

Arcosur da un paso más hacia el futuro: tendrá 182 nuevas viviendas protegidas en formato cooperativa en 2028
Tracking Pixel Contents