PerfumaT, la tienda de Zaragoza de fragancias a granel que sobrevive gracias al relevo generacional: "Tuve que aprender todo de cero"

El comercio tradicional en Zaragoza se enfrenta a un grave problema debido a la falta de relevo generacional. Muchos establecimientos que bajan la persiana no encuentran jóvenes dispuestos a continuar con esas pequeñas tiendas que dan vida a las calles; incluso dentro de las propias familias, a menudo no surge alguien que quiera asumir las riendas el negocio.

Sin embargo, en una de las callejuelas del centro de Zaragoza encontramos un panorama completamente distinto. En un pequeño espacio donde miles de aromas se mezclan se encuentra PerfumaT, con Adriana al frente del negocio que anteriormente fue de su madre y su tía.

En el pequeño local, ubicado en Calle de Estébanes número 27, podemos encontrar desde los olores más dulces hasta lo más amaderados, pasando por los lásicos de toda la vida. El espacio lleno de frascos perfectamente ordenados, invita a detenerse y descubrir nuevas fragancias.

Perfumando Zaragoza desde hace más de 10 años

Con ganas y mucha ilusión por impulsar el negocio que ha sido de su madre y su tía durante más de 10 años, Adriana toma el relevo de las tiendas PerfumaT. “Me impulsan las ganas y la ilusión con las que mi madre y mi tía abrieron ambos negocios. Me lo contagiaron y siento la necesidad de continuar con este proyecto con la misma pasión que tenían ellas”.

Las perfumerías fueron una oportunidad que se le presentó a la madre de Adriana, a la que posteriormente se uniría su hermana. Trece años después, siguen luchando por mantenerlas. “Fue una oportunidad que surgió a través de mi hermana, ya que la adquirimos mediante el traspaso del propietario”, relata la hermana de la expropietaria. Ahora con la madre de Adriana jubilada, ella es quien toma las riendas de los negocios, pero su tía sigue mano a mano junto a ella.

REPORTAJE RELEVO GENERACIONAL EN PERFUMAT / Laura Trives / EPA

Desde 2018 trabajan en su perfumería de Fernando el Católico, y la que antes estaba en la calle Don Jaime —que llevaba más de 20 años abierta— tuvo que trasladarse por el aumento del alquiler. "Los pequeños comercios tienen que pelear mucho con el tema de los alquileres", matizan. Ahora puedes visitarlas en su acogedor local de la calle Estébanes, 27, en la que llevan trabajando desde el pasado lunes 3 de noviembre.

Mucho más que perfumes

Cuando entras en PerfumaT, miles de aromas inundan tu nariz, y es que allí hay mucho más que simples fragancias. Su estrella son, sin duda, los perfumes a granel. "A granel es vender en diferentes tamaños, desde 10 mililitros hasta un litro de perfume, tú eliges lo que te quieres llevar".

Todos ellos están elaborados en un laboratorio de plena confianza, con más de 20 años de experiencia, y que son "tipo a" algunas marcas conocidas. Sin embargo, tienen algo especial: están realizados con esencias naturales y sin fijadores químicos, lo que hacen que duren mucho más tiempo y sean completamente únicos.

Aunque esto no es lo único que se puede encontrar en sus locales. Tienen disponibles productos de ambientación para el hogar, desde esencias como los famosos mikado, todos ellos de la firma Boles d´olor, elaborados de forma artesanal. También cuentan con jabones en diferentes formatos, como rosas de jabón o los jabones al corte realizados con aceites esenciales, entre ellos el de rosa mosqueta o lavanda. "Todos los productos son nacionales", destacan.

Premio al relevo generacional

Este lunes 24 de noviembre, Adriana recibió el premio al "Relevo Generacional", otorgado por Zaragoza Esencial (@zaragozaesencial), un reconocimiento que vive con orgullo, y así lo transmite.

"Yo me siento muy orgullosa de recibir el premio. Ya que este premio lo recibo gracias a mi madre y a mi tía, que tomaron esta iniciativa de coger dos tiendas hace más de ocho años".

Adriana recuerda también sus inicios, hace cinco años, en plena pandemia. "Tuve que aprender todo, desde lo básico, a llevar una tienda porque no tenía ni idea. Aprenderme todos los aromas de los perfumes, si era amaderado, floral, el tipo de nota olfativa del perfume...". "Tuve que empezar de cero y gracias a mi tía, que tengo que reconocer que en tema perfumes fue la que más me ayudo". Y así PerfumaT y Adriana siguen avanzando sin perder la esencia de su historia.