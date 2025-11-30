PerfumaT, la tienda de Zaragoza de fragancias a granel que sobrevive gracias al relevo generacional: "Tuve que aprender todo de cero"
Adriana, al frente de PerfumaT, y ganadora al premio de "relevo generacional", es quien decidió continuar con el sueño de su madre y su tía: su tienda de perfumes
El comercio tradicional en Zaragoza se enfrenta a un grave problema debido a la falta de relevo generacional. Muchos establecimientos que bajan la persiana no encuentran jóvenes dispuestos a continuar con esas pequeñas tiendas que dan vida a las calles; incluso dentro de las propias familias, a menudo no surge alguien que quiera asumir las riendas el negocio.
Sin embargo, en una de las callejuelas del centro de Zaragoza encontramos un panorama completamente distinto. En un pequeño espacio donde miles de aromas se mezclan se encuentra PerfumaT, con Adriana al frente del negocio que anteriormente fue de su madre y su tía.
En el pequeño local, ubicado en Calle de Estébanes número 27, podemos encontrar desde los olores más dulces hasta lo más amaderados, pasando por los lásicos de toda la vida. El espacio lleno de frascos perfectamente ordenados, invita a detenerse y descubrir nuevas fragancias.
Perfumando Zaragoza desde hace más de 10 años
Con ganas y mucha ilusión por impulsar el negocio que ha sido de su madre y su tía durante más de 10 años, Adriana toma el relevo de las tiendas PerfumaT. “Me impulsan las ganas y la ilusión con las que mi madre y mi tía abrieron ambos negocios. Me lo contagiaron y siento la necesidad de continuar con este proyecto con la misma pasión que tenían ellas”.
Las perfumerías fueron una oportunidad que se le presentó a la madre de Adriana, a la que posteriormente se uniría su hermana. Trece años después, siguen luchando por mantenerlas. “Fue una oportunidad que surgió a través de mi hermana, ya que la adquirimos mediante el traspaso del propietario”, relata la hermana de la expropietaria. Ahora con la madre de Adriana jubilada, ella es quien toma las riendas de los negocios, pero su tía sigue mano a mano junto a ella.
Desde 2018 trabajan en su perfumería de Fernando el Católico, y la que antes estaba en la calle Don Jaime —que llevaba más de 20 años abierta— tuvo que trasladarse por el aumento del alquiler. "Los pequeños comercios tienen que pelear mucho con el tema de los alquileres", matizan. Ahora puedes visitarlas en su acogedor local de la calle Estébanes, 27, en la que llevan trabajando desde el pasado lunes 3 de noviembre.
Mucho más que perfumes
Cuando entras en PerfumaT, miles de aromas inundan tu nariz, y es que allí hay mucho más que simples fragancias. Su estrella son, sin duda, los perfumes a granel. "A granel es vender en diferentes tamaños, desde 10 mililitros hasta un litro de perfume, tú eliges lo que te quieres llevar".
Todos ellos están elaborados en un laboratorio de plena confianza, con más de 20 años de experiencia, y que son "tipo a" algunas marcas conocidas. Sin embargo, tienen algo especial: están realizados con esencias naturales y sin fijadores químicos, lo que hacen que duren mucho más tiempo y sean completamente únicos.
Aunque esto no es lo único que se puede encontrar en sus locales. Tienen disponibles productos de ambientación para el hogar, desde esencias como los famosos mikado, todos ellos de la firma Boles d´olor, elaborados de forma artesanal. También cuentan con jabones en diferentes formatos, como rosas de jabón o los jabones al corte realizados con aceites esenciales, entre ellos el de rosa mosqueta o lavanda. "Todos los productos son nacionales", destacan.
Premio al relevo generacional
Este lunes 24 de noviembre, Adriana recibió el premio al "Relevo Generacional", otorgado por Zaragoza Esencial (@zaragozaesencial), un reconocimiento que vive con orgullo, y así lo transmite.
"Yo me siento muy orgullosa de recibir el premio. Ya que este premio lo recibo gracias a mi madre y a mi tía, que tomaron esta iniciativa de coger dos tiendas hace más de ocho años".
Adriana recuerda también sus inicios, hace cinco años, en plena pandemia. "Tuve que aprender todo, desde lo básico, a llevar una tienda porque no tenía ni idea. Aprenderme todos los aromas de los perfumes, si era amaderado, floral, el tipo de nota olfativa del perfume...". "Tuve que empezar de cero y gracias a mi tía, que tengo que reconocer que en tema perfumes fue la que más me ayudo". Y así PerfumaT y Adriana siguen avanzando sin perder la esencia de su historia.
- Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse
- La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juan del Val: 'Cercanos, amables y simpáticos
- Bronca por las colonias felinas en Zaragoza: 'La protección está sufriendo un deterioro progresivo