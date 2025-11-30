Se vende casa con jardín y piscina en una urbanización de lujo de Zaragoza por 365.000 euros

El problema de la vivienda también ha llegado a Zaragoza donde encontrar una casa es cada vez más caro y complicado. Las promociones de vivienda nueva no bajan en ningún caso de los 300.000 euros mientras que las de segunda mano también están al alza en un mercado que parece no tocar techo.

El mismo fenómeno se está repitiendo con el alquiler obligando a los trabajadores a invertir más de la mitad de su salario en pagar una cuota a final de mes. Por lo tanto, mucha gente está optando por compartir casa con personas de su misma índole hasta que tienen una capacidad de ahorro suficiente para embarcarse en un proyecto en solitario.

Con los precios por las nubes, la gran mayoría de la ciudadanía se ve abocada a vivir en un piso o apartamento. Con suerte, la urbanización, si es moderna, tendrá piscina, pistas deportivas y un espacio infantil para los más pequeños. Un equipamiento que después también tiene su coste en los gastos de la comunidad a final de mes.

01/03/2017 Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción, grúa, grúas EUROPA ESPAÑA EMPRESAS ECONOMIA / EUROPA PRESS / Europa Press

Por lo tanto, cada vez hay menos personas con un presupuesto tran grande que le permita comprarse una casa con jardín. Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com, hemos encontrado una gran oportunidad para comprar una casa con piscina en una urbanización de lujo de Zaragoza por 365.000 euros. Se trata de un adosado de 180 metros cuadrados con cuatro habitaciones, dos baños, una plaza de garaje y jardín privado situado en la urbanización de El Zorongo.

Primera o segunda vivienda

Vivienda ideal para disfrutar en cualquier época del año, esta casa adosada con jardín privado destaca por su cuidada distribución en varias plantas, que separan con claridad las zonas de día, noche y ocio. En la planta principal, un acogedor comedor da paso a un luminoso salón con chimenea y ventanales que conectan con un porche acristalado tipo jardín de invierno, perfecto como segundo salón–comedor. Desde allí se accede al jardín, un espacio íntimo con terraza bajo los árboles, césped consolidado, barbacoa de obra y caseta exterior. La cocina, actualizada y funcional, se completa con galería–lavadero; además, en esta planta hay un baño reformado en tonos blancos.

Interior de la vivienda a la venta en El Zorongo / TUCASA.COM

La zona de descanso, ubicada en la primera planta, ofrece tres dormitorios: el principal, amplio y luminoso; un segundo dormitorio doble; y un tercero individual con gran armario. Un baño completo renovado, con ducha de gran formato y acabados en tonos claros, da servicio a esta planta. En la buhardilla, una amplia sala diáfana ofrece múltiples usos gracias a sus diferentes ambientes —zona de estar, estudio, área de trabajo o espacio creativo— iluminados por ventanas en cubierta.

Salón a doble altura en la casa a la venta en El Zorongo / TUCASA.COM

En la planta baja, la vivienda sorprende con una bodega–comedor rústico con suelos de barro cocido y vigas vistas, además de amplias zonas de almacenaje y acceso a una plaza de garaje, con otra adicional en la zona comunitaria. La urbanización, tranquila y dotada de vigilancia 24 horas, dispone de bar–restaurante, gimnasio, salas de reuniones, capilla, consultorio médico, farmacia y oficina de correos, creando un entorno cómodo y seguro para vivir con total bienestar.