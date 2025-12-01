Atrapados durante más de tres horas en un tren de Ouigo en Calatayud
Unos 2.850 pasajeros de Ouigo se han visto afectados este lunes por la avería de un tren que circulaba entre Madrid y Barcelona
Unos 2.850 pasajeros de Ouigo se han visto afectados este lunes por la avería de un tren que circulaba entre Madrid y Barcelona y que ha llevado a la compañía a cancelar otros dos, uno en sentido contrario y otro también desde la capital de España a la Ciudad Condal.
Fuentes de la operadora ferroviaria francesa han señalado a EFE que en el tren averiado viajaban 1.055 pasajeros que han tenido que ser rescatados por otro convoy para continuar viaje a Barcelona.
Como consecuencia de la avería por una "incidencia técnica", la compañía ha suprimido otros dos, uno desde Barcelona a Madrid, en el que iban a viajar unos 900 pasajeros y otro en sentido contrario con unos 895.
Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han detallado que desde las 10:22 horas el tren 6501 de Ouigo que cubría el trayecto entre Puerta de Atocha y Barcelona Sants estuvo detenido en la vía 1 de Madrid Sur (ancho estándar) por la avería de su autopropulsado.
Tras reanudar su marcha a las 11:10 horas, el convoy volvió a detenerse para el tratamiento de la avería por el maquinista y veinte minutos después empezó a circular con normalidad hasta las 12:31 horas, cuando la avería se reprodujo, quedando detenido entre Ricla y Calatayud.
A la 13:21 horas, el tren quedó apartado en la vía 3 de Calatayud (Zaragoza) para solucionar la avería nuevamente y, tres horas más tarde, se envió un convoy para efectuar un transbordo de los viajeros afectados que llegarán a su destino con un retraso previsto de unas seis horas y media.
