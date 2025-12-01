Un bar de Zaragoza da la sorpresa y se alza con la Champions Burguer celebrada en Puerto Venecia

El trofeo se ha quedado en casa. La modalidad off the road de la Champions Burger que se ha celebrado en Zaragoza del 14 al 30 de noviembre ha aupado a Madison Smashburgers, situado en el barrio de La Almozara, y a su hamburguesa, Miami Vice, como la mejor de la edición por encima de sus otros 13 competidores, entre ellos los grandes favoritos Nolito's, Gottan o Muralla.

Su "arriesgada" propuesta ha conseguido cautivar a una mayoría de las 100.000 personas, según datos de la organización, que han pasado por Puerto Venecia durante estos 18 días. La hamburguesa con la que han vencido esta edición pasaba por un pan brioche rosa recubierto de un brillante polvo Miami, carne de chuletón smash con borde tostado y crujiente, acompañada de cerdo desmenuzado al estilo Tennessee, mermelada de guanciale, queso chédar, "beiconcitos", crema suave con toque ácido y salsa vice.

EN IMÁGENES | The Champions Burger aterriza en Puerto Venecia / Laura Trives

La segunda posición ha sido para la glamurosa Royale Gold, de los cordobeses Godeo. Una hamburguesa que combina un sorprendente pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de beicon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, crema suave con toque ácido ahumada, salsa Emmy y beicon bits. También alcanzó el primer puesto del ranking de esta misma ruta en Cartagena.

Completa el podio la Diamante Azul, del restaurante también cordobés Nolito’s, gracias a una arriesgada receta que destaca por su pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, queso chédar, mayonesa ahumada, beicon crujiente y salsa especial Emmy. Esta hamburguesa ha sido elegida recientemente como la “Mejor hamburguesa de España”, en la final celebrada en Leganés, después de una intensa competición que ha durado todo el año.

Zaragoza es la última parada de la ruta Off the Road que ha recorrido diferentes localidades españolas conocidas por su destacada oferta de ocio, gastronomía y turismo, despertando gran interés en cada una de sus visitas. En esta edición también competían los zaragozanos Nola Smoke y Barriga by Sal Gorda.