Cinco iniciativas ejemplares reciben los Premios Solidarios ONCE Aragón 2025 en Zaragoza

Amazon Spain Fulfillment SLU, Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa, Asociación Española Contra el Cáncer de Zaragoza, Goyo Centro y Comic de Mujeres con Discapacidad han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2025, en una Gala celebrada en el Teatro Principal de Zaragoza.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de toda la ciudadanía, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

En la Gala han participado Ángel Sánchez, director general de ONCE; Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; Fernando Beltrán, delegado del Gobierno de Aragón; Ángel Val, director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales; Ángel Lorén, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza; y Raquel Pérez, delegada de la ONCE en Aragón. Han estado acompañados por autoridades políticas y sociales, y por representantes de la discapacidad y de la sociedad aragonesa.

El premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG lo ha recibido la Asociación Española Contra el Cáncer de Zaragoza, por su trabajo liderando el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida de las personas.

El galardón al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital) lo ha recogido el Cómic de mujeres con discapacidad, por su innovadora labor de visibilización de las mujeres con discapacidad a través del cómic, promoviendo la empatía, la igualdad y la ruptura de estereotipos desde una perspectiva creativa, inclusiva y transformadora

El premio a la Persona Física de la Comunidad Autónoma lo ha recibido Goyo Centro, por su firme compromiso con la inclusión social y laboral, liderando una trayectoria ejemplar en el Tercer Sector, basada en la atención personalizada, la innovación metodológica y la defensa de la igualdad de oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad.

El Solidarios de la categoría de Empresa se ha entregado a Amazon Spain Fulfillment SLU, por reforzar su compromiso con la inclusión laboral a través de su colaboración con Entidades de Aragón.

Finalmente, el premio al estamento de la Administración Pública lo ha recibido el Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa, por su destacada labor en la promoción de la accesibilidad comunicativa, ofreciendo recursos gratuitos y universales que mejoran la calidad de vida de personas con dificultades en la comunicación. Su impacto social y educativo lo convierte en un referente de innovación solidaria.

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2025 ha estado presidido por José Luis Catalán Sanz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, y formado por Raquel Pérez Valcárcel, delegada de la ONCE en Aragón, Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE, Ruth Quintana Sañudo, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Ricardo Barceló Lostes, director de El Periódico de Aragón, Jesús Carlos Laiglesia Cantiviela, presidente de CERMI Aragón, Elena Pérez Beriain, periodista de ‘Heraldo de Aragón’, Ana Sancho Egido, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector Aragón, y Victoria Martínez Olmos, asesora Consejera de Bienestar Social y Familia.