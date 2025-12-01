Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros

Diciembre ya es una realidad por lo que las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y todo el mundo ya tiene planeada su agenda para acabar el 2025. Antes de que llegue el cambio de año, los más viajeros ya están pensando en los destinos a los que podrán viajar en las vacaciones de verano de 2026. El calendario laboral y escolar del próximo año va a ser excepcional para hacer escapadas desde Zaragoza porque muchos festivos van a caer en jueves, viernes o domingo pasándose el día de fiesta al lunes.

Los vuelos desde Zaragoza son la solución perfecta cuando los trabajadores solamente tienen tres o cuatro días de fiesta para conocer cualquier destino europeo o nacional. Sin embargo, la oferta de vuelos regulares desde el aeropuerto de Garrapinillos se ha reducido considerablemente en los últimos meses por la política de recortes de Ryanair, que ha reducido hasta un 45% el número de plazas desde el pasado mes de noviembre.

Un avión en el aeropuerto de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Gracia

La aerolínea irlandesa, envuelta en un sempiterno conflicto por las tasas aeroportuarias de Aena, eliminó algunas de las rutas más populares desde Zaragoza como Santiago, Fez, París-Beauvais o Palma y redujo también las de Milán. Actualmente, desde el aeropuerto de la capital aragonesa se puede volar a Bucarest, Cluj y Roma con Wizz Air, a las Islas Canarias con Binter y a Milán-Bérgamo, Marrakech, Bruselas-Charleroi y Londres-Stansted con la propia Ryanair.

Apuesta por Baleares

La parrilla de vuelos desde Zaragoza cambiará de cara al verano de 2026. Ryanair ya ha anunciado que recuperará uno de los vuelos que ha eliminado durante la temporada de invierno. La capital aragonesa volverá a estar conectada con Palma tres días a la semana desde principios de abril. Se trata de una ruta estacional muy popular entre los zaragozanos que encuentran en Mallorca el destino ideal con playa, naturaleza y monumentos para la época de buen tiempo.

Otra aerolínea que ya ha anunciado a través de su página web un vuelo desde Zaragoza para la primavera-verano de 2026 es Volotea. La compañía española, con una fuerte presencia en todo el norte del país, volverá a conectar otro año más la capital aragonesa con Menorca. Los billetes ya están a la venta en la web de Volotea a partir del 1 de abril de 2026 y habrá dos vuelos a la semana, los miércoles y los sábados.

Los vuelos despegarán del aeropuerto de Zaragoza los miércoles por la tarde (18.55) y los sábados por la mañana (10.00). Al comprar los billetes con tanta antelación, los viajeros zaragozanos podrán encontrar grandísimas ofertas ya que hay algún vuelo a mediados de septiembre que tan solo vale 9 euros. Menorca es conocida por la belleza de sus calas y el patrimonio de su principal núcleo urbano: Ciudadela. Se trata de un destino muy turístico en verano e ideal para visitar en pareja, familia o amigos.

Imagen de archivo de Ciudadela en Menorca / PIXABAY

Los chárter para los puentes

La otra alternativa a los vuelos regulares desde el aeropuerto de Zaragoza son los chárter programados para fechas especiales como San Valero, Semana Santa, San Jorge o el puente de Mayo. Air Horizont ya publicó hace semanas el calendario de chárter desde la capital aragonesa que incluye destinos como Bolonia (29 de enero/1 de febrero), Brujas (19 al 22 de febrero), Venecia (5 al 8 de marzo que ya está completo), Sicilia (19-22 marzo), Córcega (23-26 de abril) y Malta (30 abril al 3 de mayo). También hay varias ofertas disponibles de otras compañías en la web Desdezaragoza.es.