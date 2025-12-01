El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: "Cobran entrada pero no pagan ni un euro"

Un año más y ya van dos, el espectáculo de luces coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en el Parque Grande para esta Navidad se ha convertido en objeto de polémica, y eso que todavía no ha comenzado. Y está "coorganizado" por el consistorio porque así ha justificado la alcaldesa, Natalia Chueca, que la empresa que gestiona este 'show' lumínico vaya a cobrar hasta 17 euros por entrada para acceder a un espacio municipal sin tener que abonar ni un euro a las arcas municipales.

La regidora ha explicado ante las preguntas de los periodistas las dudas que han surgido entorno a este espectáculo y que se rige a través de un convenio de colaboración firmado entre Zaragoza Cultural y la empresa Naturaleza Encendida SL. Ese convenio establece que el ayuntamiento presta el suelo, cede el vallado perimetral, aporta "sin coste" diferentes soportes publicitarios y pone a disposición del evento una patrulla de la Policía Local, además de otros medios personales. A cambio, la empresa se encarga del alquiler y el montaje de las luces y de contratar el personal y, de paso, se queda con la recaudación.

Este mismo modelo fue el que ya se utilizó el año pasado para montar el espectáculo Luzir, si bien entonces la empresa promotora tuvo que pagar 170 euros en concepto de gastos de gestión por la tramitación del expediente. "Este año ni eso", ha criticado el portavoz de Vox, Julio Calvo, quien ha comparecido ante los medios para denunciar la fórmula de cesión del espacio público para la creación de este espectáculo privado. En declaraciones a este diario, Calvo ha afirmado que va a solicitar la nulidad del convenio entre Zaragoza Cultural y la empresa Naturaleza Encendida SL.