El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: "Cobran entrada pero no pagan ni un euro"

Un año más y ya van dos, el espectáculo de luces coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en el Parque Grande para esta Navidad se ha convertido en objeto de polémica, y eso que todavía no ha comenzado. La alcaldesa, Natalia Chueca, justifica el cobro de la entrada aludiendo a que está "coorganizado" con el consistorio, lo que permite que la empresa que gestiona este 'show' vaya a cobrar hasta 17 euros para acceder a un espacio municipal sin tener que abonar ni un euro a las arcas municipales. Vox y el PSOE ya han cargado contra este montaje, que en esta ocasión se ha denominado Boreal

La regidora ha explicado ante las preguntas de los periodistas las dudas que han surgido en torno a este espectáculo y que se rige a través de un convenio de colaboración firmado entre Zaragoza Cultural y la empresa Naturaleza Encendida SL. Ese convenio establece que el ayuntamiento presta el suelo, cede el vallado perimetral, aporta "sin coste" diferentes soportes publicitarios y pone a disposición del evento una patrulla de la Policía Local, además de otros medios personales. A cambio, la empresa se encarga del alquiler y el montaje de las luces y de contratar el personal y, de paso, se queda con la recaudación.

Este mismo modelo fue el que ya se utilizó el año pasado para montar el espectáculo Luzir, si bien entonces la empresa promotora tuvo que pagar 170 euros en concepto de gastos de gestión por la tramitación del expediente. "Este año ni eso", ha criticado el portavoz de Vox, Julio Calvo, quien ha comparecido ante los medios para denunciar la fórmula de cesión del espacio público para la creación de este espectáculo privado. En declaraciones a este diario, Calvo ha afirmado que va a solicitar la nulidad del convenio entre Zaragoza Cultural y la empresa Naturaleza Encendida SL.

"Un agravio comparativo"

Lo hará el portavoz de Vox, un partido que es el principal socio de Chueca en el consistorio, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), el mismo órgano que, por ejemplo, paralizó la tramitación en 2023 del proyecto Romareda tal y como se había planteado en un inicio, si bien meses más tarde el TSJA dio la razón al Gobierno municipal del PP. Calvo alegará que en otras ciudades españolas se han realizado o se están realizando espectáculos similares y que estos se han adjudicado mediante un proceso de licitación pública, es decir, a través de un concurso en el que diferentes empresas pudieron presentar sus propuestas, adjudicándose el contrato la oferta más ventajosa.

"A pesar de las pegas que pusimos todos el año pasado, este han vuelto a incurrir en los mismos motivos por los que nos quejamos. No han aprendido nada", ha explicado Calvo, quien ha anunciado también que van a presentar una proposición normativa -una norma que se incorpora a las ordenanzas municipales- para que empresas con ánimo de lucro no puedan utilizar el espacio público sin pagar dinero al ayuntamiento. "Es un agravio comparativo. A los feriantes y a los comerciantes instalados en la plaza del Pilar esta Navidad se les está cobrando un canon y la empresa del Parque Grande no paga ni un euro".

"Como el Vive Latino"

Desde Vox también muestran sus dudas con respecto a los tiempos de tramitación de este expediente. Puesto que en apenas unos días se visó el proyecto del montaje del espectáculo y se firmó el convenio entre la empresa y el ayuntamiento. Todo ocurrió a mediados del mes de noviembre, apenas días antes de que comenzara el montaje del 'show'.

Según han argumentado fuentes del Gobierno municipal, la fórmula del convenio utilizada es la misma que se usa en casos como el Vive Latino, en el que el promotor tampoco cobra por el uso del espacio público a pesar de lucrarse con la utilización del mismo. La alcaldesa ha justificado además que se trata de una fórmula perfectamente legal y que dará las explicaciones oportunas con total transparencia. "No hay nada", ha dicho tranquila.

Esas explicaciones las podrá dar la concejala de Cultura, Sara Fernández, en la próxima comisión de su área, puesto la concejala del PSOE Eva Cerdán ha avanzado hoy ante los medios que han solicitado su comparecencia para explicar los detalles de este convenio. "Es un contrato que se está dando a dedo mientras que las peñas de esta ciudad, en Pilares, tienen que pagar más de 1.000 euros para organizar actividades gratuitas en las calles. No entendemos esta forma de proceder", ha criticado la edila socialista.

El contenido del convenio

El convenio, al que ha tenido acceso este diario, justifica la "colaboración" entre Zaragoza Cultural y la empresa Naturaleza Encendida con "el impacto económico de la ciudad de la actividad desde el punto de vista turístico", si bien, según ha confirmado la alcaldesa, la empresa que gestionó el año pasado el espectáculo de luces del Parque Grande no ha querido repetir este año porque los números no le han salido.

Según argumenta el expediente municipal, "la acción propuesta" por Naturaleza Encendida SL "contribuirá a reforzar el mensaje de Zaragoza como ciudad comprometida con la cultura". Entre las obligaciones que se establecen para la empresa están la "asunción de los costes del consumo y la instalación eléctrica" y la cesión de invitaciones para el ayuntamiento, entre otras cosas. "Se trata de un formato cuyo coste asume la entidad -la empresa- y que es autofinanciado por las personas usuarias mediante precios asequibles", reza el expediente del ayuntamiento. Esos precios oscilan, según estipula ese mismo documento, entre los 17 euros que pagan los adultos los días festivos y fines de semana y los 13 que pagan los niños entre los 3 y los 14 euros entre semana.