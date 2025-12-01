Los barrios de Zaragoza anuncian movilizaciones contra el cierre de las urgencias en los centros de salud

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha anunciado este lunes el inicio de movilizaciones contra la puesta en marcha de la Dirección de Urgencias de Atención Primaria (DUAP), que implica el cierre de la Atención continuada en los centros de salud y un nuevo recorte en un servicio “infradotado, que no va a mejorar con este nuevo modelo.

El presidente de la FABZ, Arturo Sancho, ha recordado que el sistema arrastra recortes desde el 1 de junio, cuando 14 centros de salud redujeron su horario en dos horas, lo que motivó un encierro en el Centro de Salud Rebolería para que se escuchasen sus demandas, y ha lamentado que una vez que se han reunido con la Gerencia de Atención Primaria, han constatado que "no existe la voluntad de fortalecer este servicio” por parte del Gobierno de Aragón.

Sancho ha denunciado asimismo que desde junio no han recibido información directa, más allá de lo publicado en prensa o lo transmitido por profesionales, y ha reclamado de nuevo transparencia. “Somos una sociedad madura que merecemos participar de manera real en decisiones que afectan a nuestra salud”, la exigido Sancho quien ha lamentado que “una vez más, el Gobierno de Aragón omite la participación”.

La FABZ ha reiterado su reivindicación histórica de aumentar el presupuesto de Atención Primaria y equipararlo, al menos, a la media europea, al considerar este nivel asistencial la puerta de entrada al sistema sanitario y una herramienta esencial para combatir desigualdades.

La coordinadora de la Comisión de Salud, Ana Lasierra, ha subrayado la relevancia de la medicina de familia para la prevención, la detección temprana de patologías y la reducción de derivaciones y cirugías, sin embargo ha alertado de que la Primaria vive “los peores” momentos en décadas, con demoras que alcanzan los 15 días y recortes horarios que dificultan el acceso.

Las urgencias de tarde "parchean la falta de inversión"

Sobre el nuevo modelo de urgencias de tarde en Zaragoza, ha advertido de que “hacer creer a la ciudadanía que DUAP es AP y que se aumenta el servicio, no es la realidad”, sino que, a su juicio, supone “parchear la falta de inversión”.

También ha cuestionado las distancias a los cuatro puntos DUAP, “a dos trasbordos de autobús” en algunos casos, y ha calificado el nuevo modelo como un empeoramiento del sistema de Atención Continuada en los barrios. Lasierra ha indicado que estos dispositivos no contarán con radiólogos ni pediatras, lo que supondrá que las pruebas y atención infantil recaiga en los médicos de familia.

Ha añadido que las plazas no están completamente cubiertas y que el Sector I será “el gran perjudicado”, ya que sus facultativos menores de 55 años deberán asumir el DUAP de manera obligatoria. Sancho ha anunciado movilizaciones y el inicio de una campaña informativa en los barrios para explicar las diferencias entre Atención Primaria y Urgencias Extrahospitalarias y alertar de que el sistema sanitario “se encamina hacia más privatizaciones”.