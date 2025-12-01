Así han sido las primeras horas de las nuevas urgencias de tarde en Zaragoza: "Antes lo tenía más cerca de casa, pero hay que confiar en el sistema"

Día uno del servicio de urgencias de tarde en los cuatro Centros Médicos de Especialidades (CME) de Zaragoza. Marcaban los relojes las 15.00 horas cuando las enfermeras del CME Ramón y Cajal comprobaban que el sistema sanitario estuviese operativo y podían dar inicio a estas atenciones en jornada vespertina. Apenas en la primera media hora, varias decenas de personas empezaban a ocupar asientos de la sala de espera y esperaban a ser atendidos.

Durante la epidemia que se está viviendo en Aragón actualmente, la inquietud se incrementa y portadores de síntomas son los primeros en llegar a este Dispositivo de Urgencia de Atención Primaria (DUAP). Vanesa Fernando es una de ellas, está a la espera de que le llamen para entrar a la consulta 8 y lidiar con su malestar. "Vengo por una tos que me ha fastidiado durante toda la semana, yo trabajo de cara al público y para mí es un problema. Creo que puede ser gripe o que he cogido frío en la garganta", explica la joven.

"Venir aquí me ha pillado mareándome un poco, vengo desde el ambulatorio de La Almozara creyendo que me iban a atender ahí", subraya esta vecina de la zona en este centro.

Keyla Jiménez ha pasado recientemente por una gripe con sus hijos, un virus que le ha dejado lastres como dificultades para respirar y dolor en el omóplato derecho y es por eso que ha acudido a estrenar este servicio. Pese a la no tanta distancia que tiene que recorrer para llegar al CME Ramón y Cajal, Jiménez detecta alguna flaqueza en este DUAP. "Creo que tendrá buen rendimiento, pero prefería tenerlo casi en la puerta de casa a tener que desplazarme 10-15 minutos hasta aquí", afirma.

Hay algunos que les ha tocado atender a necesidades ajenas, como a una zaragozana que ha acudido en función de acompañante. "Me pillas en horario de trabajo, estaba acompañando a un chico al centro de salud porque le ha salido un orzuelo en el ojo. Estaban dando las citas muy tarde imagino por la tasa de gripe que hay, así que nos hemos venido aquí", explica la mujer, que han acudido desde el Centro de Salud San Pablo por la cercanía.

Eso sí, en su caso personal esta reubicación de las emergencias en los Centros Médicos de Especialidades le ha jugado una mala pasada. "Tenía el mío muy cerca de casa y ahora me tendré que desplazar en autobús, me costará algo más de media hora desde que salgo de casa", especifica.

No obstante, cree que hay que "darle una oportunidad al sistema" al ser una novedad que aún le falta para poder ser evaluada correctamente. "Es el primer día, veremos, aunque antes creo que estaba muy bien organizado, era muy fácil".

Por otra parte, Sebastián Ramírez esperaba por un diagnóstico médico tras pasar unas noches anteriores muy malas, con un malestar digestivo constante que cree que puede ser gastroenteritis. En esta ocasión, le ha venido bien el cambio. "Vivo algo lejos, por la zona de la Almozara, sigo teniendo que moverme bastante aunque antes tenía que ir hasta paseo Sagasta y he salido bien parado", asegura el joven, que espera no tener que "pegarse allí toda la tarde".