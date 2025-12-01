Esta es la mejor tapa de Zaragoza: un trampantojo de turrón de ternasco

Basho Cafe ha logrado el premio a la Mejor Tapa de Zaragoza y Provincia con “El Guirlachico”, un Trampantojo de turrón de ternasco I.G.P. de Aragón, guisado a baja temperatura 24 h, glaseado de praliné con jugo de ternasco, almendra marcona laminada y tostada todo ello envuelto en papel de obulato comestible, que ha conquistado al jurado de la XXX Edición del Certamen Oficial más antiguo de España. El segundo premio ha sido para Pome con su tapa “Txuvaca”, falsa hamburguesa de chuleta de vaca madurada, fusión de queso ahumado y cheddar, cebolla caramelizada y bacon a la parrilla, acompañado con nuestra salsa Pome mejorada.; mientras que el tercer premio se lo ha llevado Envero Gastro Wine, con “Mil hojas de Ternasco”, hojaldre invertido con capas de ternasco guisado y mahonesa de trufa.

El jurado de la gran final del Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia, organizado por la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares - compuesto en su integridad por estrellas michelín de la comunidad - ha estado presidido por María José Meda, Chef del Batán de Tramacastilla (Teruel), quien ha estado acompañada por Eduardo Salanova, Chef del Restaurante Canfranc Expréss (Jaca- Huesca), Toño Rodriguez, Chef de la Era de los Nogales (Sardas – Huesca); Marisa Barberán, Chef de la Prensa (Zaragoza); y Sofía Sanz, Jefa de Sala de Gente Rara.

Mejor tapa aragonesa: Aragón, sabor de verdad

Tan solo 25 de los 153 establecimientos que han participado en esta XXX Edición del certamen habían logrado una plaza en la final y han competido por uno de los prestigiosos premios.

El de mejor Tapa Aragonesa “Aragón, Sabor de Verdad” ha sido para La Flor de Lis, con “La Jota”, mientras que el segundo premio de esta categoría ha sido para “El Mañolito” de Birabola Restaurante, y el tercero para “Secreto Aragonés” de Bonhomia Gastrobar.

Mejor tapa original

Flash Alagón ha logrado el premio a la Mejor Tapa Original con una propuesta llamada “Frisel”, una categoría en la que el segundo ha sido “Pepito de Cristal” de La Grillera y el tercero “Y ahora que hago con las galeras” de Gastrobar Tonik.

Mejor tapa mediterránea

El premio a la Mejor Tapa Mediterránea se lo ha llevado Mesón Los Cantaros con su Tapa “Vieira Ibérica”, mientras el segundo puesto ha sido para Hotel Globales Castillo de Ayud y su “Panni Puri”, y el tercero para Cervecería Navarro 3 y su “Tradición y Rebeldía”.

Mejor tapa elaborada con jamón de Teruel DOP

El premio a la Mejor Tapa elaborada con Jamón D.O.P se lo ha llevado “Bombón Otoñal” de Casa Nogara, mientras el segundo puesto ha sido para El Bosque de Bruba y su “Cachopo Teryhuerta”, y el tercero para Taberna La Martingala y “La Martingala en Velero”.

Mejor Banderilla

“La Gilda es una caña” de La Barrica de Nao, ha logrado el premio a la Mejor Banderilla, una categoría en la que el segundo ha sido “Gilda especial de la casa”de Restaurante El Burgoles y el tercero “La Gilda Negra”del Bar Central.

Voto público

Los premios al voto popular, que se ha realizado a través de la página web del Concurso de Tapas de Zaragoza, han sido para Dalai Valdespartera, que se ha alzado con el premio a la Tapa más popular con su “Cono crujiente de lechona en lata export”; La Peña, que ha obtenido el premio a la mejor barra; mientras que el galardón al mejor servicio ha sido para Bar – Restaurante Fígari.

Los reconocimientos a la tapa más sostenible y a la mejor tapa apta para celiacos han sido para el Bar Pollería San Pablo (“Alganchofa”) y Barracuda Tavern (“Langostino Gagarín”), respectivamente; mientras que la mejor tapa de establecimientos de provincia ha sido para La Bodega (Cariñena) con “El huevo de la bodega”; y la mejor tapa con casquería I.G.P ternasco de Aragón para “La que quiso ser y no le dejaron” de La Doris Gastrotaberna.

Todos los reconocimientos se han entregado este lunes en una gala celebrada en el Espacio Aura, presentada por Marisol Aznar, David Angulo y Jorge Asín de “Oregón Televisión”.