El Mercado Central de Zaragoza vive una Navidad adelantada en ventas: "A principios de noviembre la gente ya empezó a comprar"

La Navidad se acerca y en Zaragoza ya se respira el ambiente festivo: familias reunidas, calles iluminadas, tardes de compra de regalos y, cómo no, los alimentos e ingredientes que darán sabor a las comidas y cenas más especiales del año. Es precisamente por esto que muchos ciudadanos están ya haciendo cola en los negocios locales con el objetivo de hacerse con los productos más típicos al mejor precio posible para unas Fiestas que están a la vuelta de la esquina. Y los comerciantes lo notan.

El Mercado Central es el epicentro de la actividad comercial en la capital aragonesa. Variedades culinarias de todo tipo, pero sobre todo, productos de la tierra que triunfan sobre el resto. ¿Su estrella? El ternasco de Aragón, una carne del cordero joven popular en todas las carnicerías.

En el puesto 42 del mercado, donde está Carnes Valentín Cantalapiedra, encaran este inicio de diciembre in crescendo. "Este año van con más tiempo porque todo ha subido mucho. Del ternasco estamos sujetando el precio porque está cara, pero la espalda está ahora a 25,90 euros/kilo, habrá subido dos o tres euros respecto al año pasado", apunta Esther Pérez, responsable de este puesto, a esperas de que llegue un "esprint final" durante el próximo mes.

MERCADO CENTRAL ZARAGOZA PRECIOS NAVIDAD / JOSEMA MOLINA / EPA

Pero no sólo sube el cordero, sino también la ternera. Pérez estima que su precio habrá incrementado un 20% o 30% "de cualquier forma que la vendas", ya sea en solomillos, filetes o hamburguesas, pero ¿por qué?. "La realidad es que no hay ganado, es una situación complicada que se nota mucho a la hora de vender. Tengo los mismos proveedores que hace 30 años, llevo mi línea y estoy bien servida, pero cuesta" explica a este diario.

A pocos metros, en el puesto 24, correspondiente a Congelados Mare Sánchez, experimentaron ya hace casi un mes las "ansias de la gente" por tener un menú fijo para estas Navidades. "A primeros de noviembre la gente empezó a comprar, lo que pasa es que había alguna cosa que todavía no habíamos traído. Desde ayer tenemos todo, pero anteriormente de todo lo que solemos vender para estas fechas mucha gente ya lo tiene comprado", apunta María del Carmen Pedrazas, una de las dependientas de esta marisquería.

Pedrazas enumera los pescados más vendidos o los favoritos de la gente, en este caso el rape, que ronda unos 37 euros el kilo, y el bacalao, que apenas supera los 14,5 euros/kilo. En cuanto a mariscos los que más triunfan son los langostinos de Huelva (14,75 euros/medio kilo), las cigalas (una bandeja de 4 a 7 unidades grandes, 30 euros) y los carabineros (25 euros/cuarto de kilo). "Todo tipo de marisco es protagonista en una comida o cena navideña, se vende de todo", recalca.

Respecto a estos precios y a diferencia de las carnes, tanto el pescado como el marisco que venden en Congelados Mare Sánchez se ha mantenido en el mercado. "Todo lo que tengo está con el mismo precio que el año pasado, te lo puedo asegurar".

Las compras siguen su curso

Muchos zaragozanos ya se hacen con sus reservas de alimentos con más de un mes de antelación, con el objetivo de "ahorrarse unos eurillos". "Siempre pegan un subidón en diciembre, por eso me acostumbro a comprar cada vez más antes", dice José Javier, mientras ojea los mostradores de los puestos en busca de paletilla de ternasco, un fijo en su menú particular.

Por otra parte, Isabel es más de pescado y "la experiencia le dicen" que es mejor anticiparse. "Estamos acostumbrados a gastar, por eso vengo ya en noviembre para pasarme lo menos posible", afirma. Un acompañante suyo aclara que valga lo que valga "merece la pena invertir ese dinero".

Una cosa no quita la otra: la calidad del producto "es muy buena" para la gran mayoría de clientes que pasean por el Mercado Central, razón de peso suficiente para que muchas familias zaragozanas repitan cada vez más en la elección de dónde comprar los alimentos para, posiblemente, las comidas y cenas más importantes de todo el año.