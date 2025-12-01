¿Qué se necesita para hacer volar un dron en Zaragoza? ¿Con qué condiciones? Estos son los puntos clave

Los dronesse han instaurado en la vida de muchas personas, incluso de muchas empresas de según en qué sectores de la sociedad se mire. Unas aeronaves que, además de ser un hobby o una moda, están adquiriendo un rol más profesional con el paso de los años en Zaragoza, Aragón y en toda España. Con gran presencia en trabajos más centrados en lo audiovisual y con un auge notorio en cuestiones de seguridad, logística o documentación. Pero, ¿todo el mundo es capaz de pilotar uno? La respuesta es no, se deben cumplir una serie de requisitos y estar en una serie de registros para tener esta autorización de vuelo.

El registro principal va a cargo de la Agencia Española de la Seguridad Aérea (AESA), en cuya página web hay que registrarse como operador, siempre y cuando el Unmaned Aerial System (UAS), es decir, un sistema aéreo no tripulado, que se vaya a utilizar pese más de 249 gramos y disponga de sensores que capten los datos personales. Después de esto y con uno de estos aparatos operativos, hay que pasar una formación en función de qué vuelos se estén buscando realizar.

Tipos de drones y categorías de vuelo

Para empezar, los drones no se rigen por características propias o usos que se le pueden dar, sino por su peso. Existen seis niveles que van del C0 al C6. El primero (C0) registra las aeronaves que pesan menos de 250 gramos, las del C1 rozan el kilo con sus 900 gramos de masa máxima, el C2 permite un peso límite de hasta cuatro kilos y los niveles comprendidos entre el C3 y el C6 pueden registrar drones de hasta 25 kilos.

Por otra parte, existen tres categorías a la hora de hacer volar un dron. La primera de todas y la más mayoritaria es la categoría abierta, subdividida en los niveles A1, A2 y A3, a lo que se añade una altura límite (con ciertas excepciones) de 120 metros a cada una de estas divisiones.

El subnivel A1 tiene ciertos matices al ser vuelos realizados por encima de personas o multitudes, como que las aeronaves tienen que pesar menos de 250 gramos y que tienen que tener una velocidad máxima de 19 metros por segundo, o sea, 70 kilómetros por hora.

El subnivel A2 (operaciones cerca de las personas) reúne a los drones con un peso inferior a los cuatro kilogramos y con una restricción que les impide acercarse a las personas a menos de 30 metros de distancia, excepto aquellos que tengan un sistema de velocidad reducida, que pasan a un límite de cinco metros.

Mientras que los UAS ubicados dentro del A3 y pilotados más lejos de la ciudadanía no podrán ser pilotados a menos de 150 metros de zonas residenciales, industriales o comerciales, ni podrá poner en riesgo la integridad física de ninguna persona, ni pesar más de 25 kilos.

En la categoría específica están las operaciones que supongan un mayor riesgo y que requieren una autorización de la AESA para poder ser realizada. Por último, la certificada, también incluye vuelos de alto riesgo con drones cuyas dimensiones superen los tres metros y que transporte mercancías peligrosas o a personas.

Todo esto regido por la normativa de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución, que data del año 2019.

Niveles de formación y límites de edad

Al igual que en las clases de vuelo, la formación del piloto se rige en cinco niveles diferentes, desde para los más amateurs hasta los más profesionales o de operaciones arriesgadas.

Para la categoría abierta existen tres niveles: el nivel 0, al que pertenecen las aeronaves de juguete, que pesen menos de 250 gramos y que no posean sensores de ningún tipo; el nivel 1, que para pertenecer a él se requiere un certificado de formación y estar registrado como operador en la AESE, y que servirá para hacer volar UAS en los escenarios A1, A2 y A3; y el nivel 3, con permisos en escenarios A2, que dejará operar cerca de personal con drones que pesen menos de cuatro kilos.

Un piloto con un nivel 3 de formación permitirá hacer volar su/s aeronave/s en contextos dentro de la categoría específica, aunque también por sus características deberán pasar por un examen y tener una formación añadida. Mismo caso que los vuelos de clase certificada, con el requisito de tener que hacer un "curso puente" dirigido hacia esta categoría.

No cualquier persona es capaz de hacer volar un dron, hay una edad mínima y depende también de la masa del dron. En caso de que un UAS sea de juguete, no hay edad mínima, al igual que si se vuela uno acompañado de alguien mayor de 16 años y formada en el ámbito. Drones de hasta medio kilo podrán ser dirigidos con un mínimo de 12 años, límite que se elevará hasta los 14 si es que se usa para operaciones de categoría abierta y con drones superiores a los 500 gramos de peso.

Si ya se va a pilotar un UAS para una categoría concreta o de manera profesional se deberá tener al menos 16 años, todo esto está especificado en la plataforma web de Info Joven del Ayuntamiento de Zaragoza, abierta a consultas en este enlace.