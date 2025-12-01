El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá el regreso de una popular jornada de divulgación científica

El Pabellón de la Ciencia Fundación Ibercaja regresará del 20 al 22 de diciembre al Palacio de Congresos de Zaragoza 10 años después de su última edición con una amplia oferta de actividades y talleres orientados a la divulgación científica para público familiar.

Esta edición se celebrará bajo el lema La ciencia se experimenta, se siente, se vive, con tres jornadas continuadas de propuestas destinadas a acercar el conocimiento científico a todos los públicos. El espacio abrirá de 11.00 a 20.00 horas y está especialmente orientado a familias con niños de entre 5 y 12 años.

El retorno del Pabellón de la Ciencia mantiene la colaboración de Esciencia Eventos Científicos, que destaca su voluntad de “ofrecer un espacio dinámico, interactivo y accesible, donde el aprendizaje se convertirá en una experiencia lúdica y participativa”, informan los organizadores en una nota de prensa.

El recinto dispondrá de 2.000 metros cuadrados destinados a talleres, espectáculos, exposiciones y demostraciones tecnológicas que permitirán conocer de primera mano proyectos desarrollados por entidades públicas y empresas aragonesas.

Entre las propuestas previstas figuran demostraciones y experiencias prácticas como Meteorólogo por un día, impulsada por Fundación Ibercaja, así como talleres experimentales inspirados en la exploración espacial y la ciencia aplicada.

El programa también incluye exposiciones interactivas como Matheroes (ICMAB), RAEEciclalos del Gobierno de Aragón y Alicia en el país de las Matemáticas, junto a varios escape rooms científicos que plantearán desafíos de equipo centrados en la lógica y la resolución de problemas.

Además, el público podrá asistir a espectáculos divulgativos como Magia o Ciencia o ¿Y si Aragón tuviese Superhéroes?, y participar en juegos diseñados para acercar conceptos complejos de forma amena. El pabellón contará también con stands de entidades como Fundación Hidrógeno Aragón, Agrupación Astronómica Aragonesa, IACS, Estación Experimental Aula Dei, proyectos de investigación aragoneses y la Universidad San Jorge.

La recuperación del Pabellón de la Ciencia Fundación Ibercaja forma parte de la estrategia de Feria de Zaragoza de reforzar su oferta cultural y educativa, y consolida su compromiso con la divulgación, la innovación y la creación de espacios accesibles para las familias.