Personas sin hogar: el albergue de Zaragoza incorpora 40 nuevas plazas este mismo jueves tras 22 meses de obras

Han sido 22 meses "muy duros", según han reconocido este mismo lunes los funcionarios que trabajan en el albergue municipal de Zaragoza, el equipamiento destinado a dar alojamiento temporal a las personas sin hogar. Estas instalaciones han estado en obras para su mejora y acondicionamiento durante los dos últimos años, una situación que ha coincidido en el tiempo con un incremento sustancial del número de personas que duermen al raso en las calles de la capital aragonesa, lo que ha complicado la gestión de esta situación. Sin embargo, el ayuntamiento va a poder hacer uso del edificio rehabilitado desde esta misma semana, lo que va a permitir habilitar 40 nuevas camas en un momento en el que el frío las hace más necesarias si cabe.

Así lo ha explicado este lunes la alcaldesa de Zaragoza, quien ha visitado las nuevas instalaciones, a las que se accede por la calle Alonso V, en el Casco Histórico de la capital aragonesa. Las 40 nuevas plazas estarán disponibles desde este mismo jueves y son las que en un primer momento, según el proyecto inicial de la reforma del albergue, se iban a utilizar de forma extraordinaria solo para situaciones de frío o calor extremo, al igual que ahora se están utilizando para ello unos módulos prefabricados que se iban a eliminar.

Sin embargo, ante la crisis de sinhogarismo que se vive en las calles de la capital aragonesa, el ayuntamiento ha decidido mantener los módulos prefabricados para situaciones de frío -se abrieron ya hace algunas semanas- y que las 40 nuevas camas instaladas en el nuevo edificio se conviertan en plazas de manera permanente y se puedan utilizar en cualquier época del año.

Las nuevas instalaciones

A estas 40 nuevas camas se sumarán todavía otras 15 más destinadas a mujeres que se habilitarán cuando los trabajadores del albergue se instalen en las nuevas oficinas que se han construido en el edificio reformado, un equipamiento que contará también, como novedad, con una oficina de la Policía Local que contará con una patrulla fija las 24 horas del día y con un centro de día en el que podrán pasar las jornadas personas que no sean usuarias de las camas del albergue.

En este nuevo edificio es donde se han creado también salas y nuevos espacios para los talleres del plan de primera oportunidad, que busca dar alternativas y salidas laborales a las personas sin hogar. El otro ala del albergue, que no se ha reformado todavía, es donde están ahora la mayoría de las habitaciones. Esta parte se reformará en una segunda fase que, no obstante, no generará apenas afecciones, ya que se tratará tan solo de una puesta a punto del edificio, como el pintado de las paredes y el cambio de mobiliario.

Con respecto a la parte que sí se ha reformado integralmente tras la inversión de más de 5 millones de euros, será en el primer trimestre del año cuando esté completamente operativo y amueblado. Por ahora solo se van a poner en servicio las salas con las 40 nuevas camas para tratar de paliar la emergencia habitacional y la situación en la que viven muchas personas. No obstante, la alcaldesa ha recordado que los trabajadores municipales no pueden obligar a nadie a ir al albergue, sino que esta tiene que ser una decisión que cada persona tome por su cuenta.

200 plazas en total

Con la reforma, ha defendido la alcaldesa, se dignifican los espacios que el ayuntamiento destina a las personas más vulnerables de la sociedad tras una inversión que impulsó el alcalde Azcón y ha ejecutado su Gobierno pese a que son los "partidos los que ponen siempre el grito en el cielo". "Pero cuando tienen la opción de hacer cosas nunca lo hacen", ha criticado Chueca.

En definitiva, en lo que respecta al número de plazas, la inversión municipal se va a traducir en la creación de 40 nuevas plazas más las 40 que se habilitan en los módulos prefabricados cuando hace frío y otras 15 para mujeres. Con todo ello, el albergue contará con un total de 200 plazas entre las permanentes y las extraordinarias. En la actualidad, todas las disponibles están ocupadas.