Los precios de la Navidad 2025 se disparan: así suben los alimentos en el Mercado Central de Zaragoza

La Navidad es sinónimo de compras. Ya sea para que Papá Noel o los Reyes Magos sean lo más generosos posible o para acompañar las veladas con un buen manjar. Un disfrute en familia que no resulta nada barato con los precios actuales, en constante crecimiento. De media, los alimentos se han encarecido entre un "5% y un 10%" en el Mercado Central de Zaragoza, donde estos días los detallistas no tienen descanso.

El gerente de la lonja por excelencia de la capital aragonesa, Fernando Benito, habla de cifras récord en los últimos meses del año. "No para de venir gente a comprar, aunque los precios están al alza cada día se ven más personas por el mercado", asegura.

Los números no mienten y el pasado mes de octubre contabilizaron 250.000 visitantes de los que un buen puñado se pararon a comprar. Noviembre termina con cifras incluso superiores y una campaña navideña adelantada y de sobresaliente. "En octubre ya se registraron un 40% más de visitas respecto al mes de septiembre y un 10% más respecto al año anterior, así que la campaña va a ser muy positiva", augura.

Y todo ello con unos precios disparados. Pocos alimentos escapan a este encarecimiento de la cesta de la compra. Hasta los huevos parecen ya un producto gourmet (salvando las distancias). En el listado de productos más demandados para las fiestas destaca la uva, que está más barata que el año pasado. Al menos por ahora, habrá que ver qué pasa con su precio conforme se acerque la última noche del año.

Yendo a los productos clásicos y de la tierra, el ternasco sigue por las nubes y el kilo ya ronda los 26 euros, algo más de un euro por encima respecto al año pasado. La paletilla también ha subido y está una media de dos euros más cara que hace un año. El cardo, también muy de Aragón, está hoy unos 20 céntimos más caro, hasta los 2,80 euros el kilo.

Cambiando de plato, mirar al mar no resulta nada barato. Los carabineros están a 100 euros el kilo, y eso que han bajado su precio, al menos por estas fechas prenavideñas. Lo mismo ha sucedido con los langostinos, diez euros más económicos que hace justo un año, así que es el momento de comprar.

Sucede algo similar con el pescado. Por ejemplo, el precio del kilo de besugo ronda los 70 euros, hasta 20 euros más barato que en 2024. Y el rape, con un descenso más tímido, alcanza los 37.

"Somos de tradiciones"

Benito explica que los zaragozanos, en general, no modifican mucho sus alimentos. "Quizá compran menos cantidad, pero somos de tradiciones y quienes optan por el pescado o el ternasco para el día de Navidad no lo cambian", comenta el gerente de la lonja, que admite que el programa municipal de Volveremos ha sido uno de los motivos por los que este año se han adelantado las compras.

"Es verdad que se suele comprar mucho en noviembre, sobre todo se adelantan las compras de pescados y mariscos, con precios más asequibles, pero hemos notado que gracias al Volveremos y el saldo que se genera muchos han optado por comprar desde principios de mes", explica.

Todo apunta a que la campaña navideña será un éxito, con el mes de noviembre y diciembre de récord. "Calculamos que terminaremos el año con 3 millones de visitantes", matiza Benito, que admite que luego llega la cuesta de enero con un notable descenso de las ventas que se prolonga hasta el mes de marzo.

Un éxito que también se explica por la venta online, en constante crecimiento con más de 600 pedidos solo en el mes de octubre. Un formato que les permite llegar a los más jóvenes, esos que todavía miran a las lonjas del barrio y optan por comprar en el comercio de proximidad.