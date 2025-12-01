El restaurante de Zaragoza que dice 'no' a los influencers: "Por 700 euros, me pongo yo"

El auge de las redes sociales y la posibilidad de hacer viral a tu negocio con un simple vídeo no ha pasado de largo para el mundo de la gastronomía. Cada vez son más los restaurantes que deciden acudir a los creadores de contenido especializados en este nicho para que compartan un vídeo en sus perfiles donde acumulan millones de visitas y miles de seguidores. El 'boom' de los influencers también ha llegado a Zaragoza.

Aparte de competir por tener el mejor plato o el local lleno, muchos establecimientos del sector hostelero luchan por ganar visibilidad en redes sociales que se traduzca en una mayor afluencia en sus locales. Un restaurante de Zaragoza ha decidido tomar el camino contrario. Su propietario se ha vuelto viral tras afirmar que no pagará a influencers por promocionar su cocina y una barra que es de las más conocidas en la capital aragonesa.

Los Victorinos de Zaragoza

"Este es mi bar de tapas. Un influencer nos dijo que por 700 euros lo mostraría. Así que decidí apoyarme en la puerta y mostrarlo yo", anuncia Julián Palomares en un vídeo en Instagram que ya acumula más de un millón de visitas en apenas 24 horas. La declaración ha resonado con fuerza en un sector cada vez más condicionado por este tipo de contenidos, donde las visitas de influencers pueden llegar a determinar la imagen online de un local.

Los Victorinos de Zaragoza son un claro ejemplo de cómo hacer un gran uso de las redes sociales sin la necesidad de acudir a ningún tipo de creador de contenido. Numerosos de sus 'reels' se acercan a las 80.000 visitas y la mejor forma de dar a conocer su producto es con el contenido que crea el propietario del local. Este restaurante se ha desmarcado de esa tendencia y defiende que su éxito no depende de una publicación, sino de la calidad del servicio y del boca a boca real de sus clientes.

La publicación se ha llenado de un sinfín de comentarios apoyando en todo momento la decisión tomada por los propietarios de un local emblemático de la capital aragonesa. "Tu eres tu propio influencer, a tope compañero", "bien hecho" o "si no has dejado entrar a un influencer ya mereces mi respeto" son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en el post que ya suma un millón de visualizaciones.

Una de las barras con más fama de Zaragoza

Los actuales propietarios siguen elaborando esas tapas que enamoraron a zaragozanos y foráneos. A través de sus redes sociales, los Victorinos han compartido un vídeo donde muestran, día a día, su enorme barra de tapas y pinchos antes de levantar la persiana para atender a la clientela que se da cita en la taberna.

Tapas como el huevo escalfado con trufa blanca del Piamonte, la Mudéjar, croquetas o montaditos siguen siendo las protagonistas de su mítica barra, y lo hacen en el mismo entorno, ya que se mantiene la personalidad de la decoración, que llena las paredes de iconos taurinos, carteles históricos de las fiestas del Pilar y fotos con clientes reconocidos.