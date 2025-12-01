El tiempo en Zaragoza durante el puente de la Constitución: riesgo de lluvia y temperaturas inusualmente altas

Con el pistoletazo dado a la Navidad tras un multitudinario encendido de luces este pasado sábado, Zaragoza cuenta los días para el puente de la Constitución. Los que quieran o tengan que pasar los primeros festivos del mes en la capital disfrutarán de un tiempo presumiblemente agradable. Existirá riesgo de lluvia, sí, pero será mínimo y, de caer alguna gota, será puramente testimonial.

Durante esta semana prevalecerá el ambiente frío, con máximas que oscilarán entre los 10 y los 13 grados de máxima y mínimas gélidas de madrugada en torno a los 3 grados. El martes podría caer algún chubasco durante la primera mitad del día, ya que la jornada será bastante inestable en Zaragoza, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Desde el amanecer el cielo estará cubierto y a media mañana podría llover. Durante el resto del día, en principio, ya no hará falta el paraguas al salir de casa.

El miércoles será un día de estabilidad, preludio de un jueves de tormenta donde podría descargar en cualquier momento del día. Las temperaturas continuarán en los mismos valores y la cota en la provincia se situará entre los 1.300-1.200 metros.

Puente de la Constitución

El viernes desaparecerá parcialmente la amenaza de lluvia. Se levantará el cierzo en las puertas del puente, lo que despejará el cielo. Las temperaturas continuarán frescas, con una máxima de 13 grados a principio de la tarde y una mínima de 5 grados durante la madrugada.

El sábado, día de la Constitución, será el día con mayor inestabilidad. La jornada estará marcada por las nubes, que podría hacer que en algún momento cayera algún chubasco aislado. En cualquier caso, el riesgo, aunque existe, en estos momentos es muy pequeño. Conforme avancen los días las incertidumbres se irán despejando. Lo que sí se notará es un subidón de las temperaturas. En las horas centrales del día los termómetros llegarán a subir hasta los 17 grados, cuatro más que el viernes y hasta 7 sobre el resto de semana, permitiendo una agradable jornada en las calles de la capital.

Para el domingo se espera un nuevo subidón del mercurio por arriba y por abajo. Las previsiones hablan de máximas de hasta 20 grados, según los pronósticos más optimistas, aunque el resto apenas le resta apenas uno o dos grados. Las mínimas también serán sustancialmente altas para la época del año, llegando a detenerse en los 11 grados.

El lunes, día de la Inmaculada y festivo también en el calendario laboral y escolar, volverá a estar nublado y caerán levemente las temperaturas, aunque igualmente será un día apacible, con valores que oscilarán entre los 7 grados de madrugada y los 16 grados durante el día.