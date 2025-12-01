Zaragoza ofrece 27 plazas para que los niños vivan la Cabalgata de Reyes desde dentro: cómo inscribirse

Los niños y niñas de Zaragoza podrán optar de nuevo esta próxima Navidad a vivir desde dentro la Cabalgata de Reyes que se celebra el próximo 5 de enero. Los aspirantes participarán en un sorteo para acompañar a los Reyes Magos en las carrozas de pajes reales. El Ayuntamiento ha reservado 27 plazas para ellos y ya se puede presentar solicitud.

Quienes deseen participar deberán inscribirse a partir de este lunes, 1 de diciembre, y hasta el próximo día 10, a través del formulario que aparece al clicar el botón rojo 'Iniciar trámite sin certificado' que aparece al final de la página municipal desde la que presentar solicitud, https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/28003. El día 11 de diciembre se celebrará un sorteo aleatorio para cubrir 18 del total de las plazas, y se elegirán 10 reservas por si finalmente los elegidos no aportaran la autorización pertinente o renunciasen.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza reserva 3 plazas más para niños y niñas que tengan algún tipo de diversidad funcional, y que serán gestionadas a través de Cermi Aragón (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad). Otras 2 plazas se sortearán a través del perfil de Instagram de Zaragoza Cultural (https://www.instagram.com/zcultura/).

Los pequeños que quieran acompañar a los Reyes Magos en la Cabalgata deberán tener entre 6 y 9 años, sus progenitores tendrán que estar empadronados en Zaragoza y deberán firmar una autorización.