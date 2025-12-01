Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza ofrece 27 plazas para que los niños vivan la Cabalgata de Reyes desde dentro: cómo inscribirse

A partir de este lunes y hasta el día 10 pueden presentar su solicitud para participar en un sorteo que se celebrará el día 11

Niños en una de las carrozas de los Reyes Magos en la Cabalgata de 2025.

Niños en una de las carrozas de los Reyes Magos en la Cabalgata de 2025. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Los niños y niñas de Zaragoza podrán optar de nuevo esta próxima Navidad a vivir desde dentro la Cabalgata de Reyes que se celebra el próximo 5 de enero. Los aspirantes participarán en un sorteo para acompañar a los Reyes Magos en las carrozas de pajes reales. El Ayuntamiento ha reservado 27 plazas para ellos y ya se puede presentar solicitud.

Quienes deseen participar deberán inscribirse a partir de este lunes, 1 de diciembre, y hasta el próximo día 10, a través del formulario que aparece al clicar el botón rojo 'Iniciar trámite sin certificado' que aparece al final de la página municipal desde la que presentar solicitud, https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/28003. El día 11 de diciembre se celebrará un sorteo aleatorio para cubrir 18 del total de las plazas, y se elegirán 10 reservas por si finalmente los elegidos no aportaran la autorización pertinente o renunciasen.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza reserva 3 plazas más para niños y niñas que tengan algún tipo de diversidad funcional, y que serán gestionadas a través de Cermi Aragón (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad). Otras 2 plazas se sortearán a través del perfil de Instagram de Zaragoza Cultural (https://www.instagram.com/zcultura/).

Noticias relacionadas y más

Los pequeños que quieran acompañar a los Reyes Magos en la Cabalgata deberán tener entre 6 y 9 años, sus progenitores tendrán que estar empadronados en Zaragoza y deberán firmar una autorización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse
  2. Este es el pueblo de 2.400 vecinos con los concejales mejor pagados de Aragón
  3. La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
  4. Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios
  5. Los padres 'helicóptero' irrumpen en la universidad: llaman a los profesores para quejarse de las notas
  6. De las nuevas luces de Independencia al Belén gigante del Parque Grande: así se va a transformar Zaragoza por Navidad
  7. Aragón, columna vertebral del porcino española: 10 millones de cerdos, 4.200 granjas y una factura exterior de 2.200 millones
  8. Gastro Cuberos, el mítico bar de Delicias que deja huella más allá del barrio: 'Nos hemos esforzado mucho para vivir felices al mando de este negocio

El restaurante de Zaragoza que dice 'no' a los influencers: "Por 700 euros, me pongo yo"

El restaurante de Zaragoza que dice 'no' a los influencers: "Por 700 euros, me pongo yo"

Zaragoza ofrece 27 plazas para que los niños vivan la Cabalgata de Reyes desde dentro: cómo inscribirse

Zaragoza ofrece 27 plazas para que los niños vivan la Cabalgata de Reyes desde dentro: cómo inscribirse

Primicia en Europa: Zaragoza es testigo del vuelo de un dron capaz de transportar personas y suministros de emergencias

Primicia en Europa: Zaragoza es testigo del vuelo de un dron capaz de transportar personas y suministros de emergencias

El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá el regreso de una popular jornada de divulgación científica

El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá el regreso de una popular jornada de divulgación científica

Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros

Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros

El tiempo en Zaragoza durante el puente de la Constitución: riesgo de lluvia y temperaturas inusualmente altas

El tiempo en Zaragoza durante el puente de la Constitución: riesgo de lluvia y temperaturas inusualmente altas

Zaragoza sirve de campo de pruebas para un dron capaz de trasnportar personas y suministros de emergencias

Este es el parque ‘informal’ de Zaragoza que desaparecerá para hacer piscinas

Este es el parque ‘informal’ de Zaragoza que desaparecerá para hacer piscinas
Tracking Pixel Contents