El alegato viral de una emprendedora de Zaragoza en defensa de los autónomos: "Nadie te va a ayudar y somos los que mantenemos el país"

Un alegato de una emprendedora de Zaragoza se ha hecho viral en redes sociales. Sandra, que posee tres establecimientos Granier, tiendas de Zaragoza que ofrecen panadería, pastelería, repostería, catering y con servicio de cafetería, ha 'estallado' en 'Daydreamersfx' sobre la situación de los autónomos.

El vídeo ya lleva más de 66.000 me gustas en Instagram y más de 3.000 comentarios, la mayoría de ellos agradeciendo a Sandra haber dado voz a la situación de miles de autónomos en toda España que se ven ninguneados y sin derechos.

"Si tuviera un hijo y me pidiera consejo le diría 'no emprendas, cariño, no emprendas'", comienza. "Nadie va a estar de tu parte en este camino, nadie. Vas a estar solo, nadie te va a ayudar. Somos los que mantenemos el país, se habla del 99,9% del tejido empresarial del país, que lo mantienen las micros y las pymes. Trabajamos casi las 24 horas durante siete días a la semana. No me puedo coger una baja, ¿quién me paga a mí las bajas? ¿Es que ya no enfermo?", agrega.

Después entra en el apartado de los ingresos y los gastos, que también son un espejo de la difícil situación que tienen que vivir siempre los autónomos. "Tenemos que dosificar los ingresos solo por un motivo, porque no todos los meses son lineales", prosigue. "Son ruina para la mayor parte de los autónomos y ese mes nadie te perdona nada. Cuando tus trabajadores están de vacaciones tú sigues pagando el alquiler a tus caseros, a los proveedores y con los impuestos sucede lo mismo, tienes que ir ahorrando como una hormiga", explica.

¿Y qué pasa si no hay dinero? "Lo pones de tu dinero personal, a costa de vivir 25 años en el mismo piso, tener un coche de 20 años o no irte de vacaciones", responde. Es más, pone el ejemplo de sus padres, que le ayudaron a cumplir su sueño "hipotecando el piso en el que vivían".