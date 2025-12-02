Api Herranz te ofrece el valor estimado de tu casa en Zaragoza

Vender una vivienda en Zaragoza puede resultar un proceso complejo si no se cuenta con la información adecuada. Para facilitar este paso, API HERRANZ, agente de la propiedad inmobiliaria y perito tasador judicial, ofrece un servicio gratuito de valoración estimada que permite conocer el precio orientativo de un inmueble en menos de un minuto.

A través de sus plataformas digitales, los propietarios pueden obtener una estimación inmediata y un informe detallado enviado directamente al correo electrónico, sin ningún tipo de compromiso.

Sitios web:

Un servicio profesional para vender al mejor precio

API HERRANZ combina su experiencia como agente inmobiliario y su capacitación como tasador judicial para ofrecer asesoramiento experto a quienes desean vender su vivienda.

¿Qué determina el valor de una vivienda?

El precio estimado de una propiedad en Zaragoza depende de múltiples factores clave:

Ubicación : La proximidad a servicios, transporte público y áreas comerciales continúa siendo uno de los aspectos más determinantes.

: La proximidad a servicios, transporte público y áreas comerciales continúa siendo uno de los aspectos más determinantes. Características del inmueble : Superficie, distribución, número de habitaciones, estado de conservación y antigüedad influyen directamente en el valor.

: Superficie, distribución, número de habitaciones, estado de conservación y antigüedad influyen directamente en el valor. Mercado inmobiliario: Las tendencias locales, la oferta y demanda y los precios de inmuebles similares son esenciales para obtener una valoración realista.

Proceso de venta: cómo maximizar el valor de la propiedad

API HERRANZ sigue un método estructurado que permite agilizar la venta y optimizar el beneficio del propietario.

1. Análisis y valoración profesional

Se estudia el mercado local y se comparan propiedades similares para establecer el precio óptimo.

Duración estimada: 1–2 días

2. Preparación y marketing premium

Incluye fotografía profesional, posibles acciones de home staging y una estrategia de marketing multicanal orientada a captar compradores cualificados.

Duración estimada: 3–5 días

3. Gestión de visitas y negociación

API HERRANZ coordina todas las visitas, filtra compradores interesados y negocia la mejor oferta en nombre del propietario.

Duración estimada: 2–6 semanas

4. Cierre y acompañamiento legal

Se gestiona la documentación necesaria, se coordinan reuniones con notaría y se acompaña al cliente hasta el momento de la firma.

Duración estimada: 2–3 semanas

¿Pensando en vender?

Los propietarios interesados en conocer el valor de su vivienda pueden obtener una estimación gratuita y orientativa a través de la web del agente.

API HERRANZ

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Perito Tasador Judicial Inmobiliario

Contacto: 976 337 814 tasadorinmobiliario@apiherranz.com