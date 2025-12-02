La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: "Que lo vea por la tele"

El encendido de las luces de Navidad en Zaragoza abarrotó por completo la plaza España, el Paseo Independencia y hasta la Plaza Aragón. Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Zaragoza, el acto principal protagonizado por Juanjo Bona y Natalia Chueca congregó hasta 60.000 personas en el centro de la ciudad. Un evento que también se pudo seguir por las cámaras de televisión de Aragón TV.

Por primera vez, este multitudinario acto se celebró en la plaza de España para que los asistentes contemplasen de primera mano el nuevo alumbrado del paseo Independencia que dejaba atrás el manto blanco de los últimos años para pasarse a la moda de las lágrimas. Los últimos años, el encendido navideño se había realizado en la plaza del Pilar, epicentro de la Navidad en Zaragoza con el mercadillo, la casa de Papá Noel, el árbol de los Deseos, el tobogán y la pista de hielo.

En imágenes | Así son las nuevas luces de Navidad de Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Además, Natalia Chueca decidió invitar a Juanjo Bona, pregonero de las Fiestas del Pilar 2024, que atrajo hasta Zaragoza a una multitud de fans. Encontrar un hueco para poder ver el acto desde Independencia fue toda una odisea desde primera hora de la tarde. Al evento acudieron familias, jóvenes y curiosos que no se querían perder el estreno de unas luces de Navidad que estarán dando un aire mágico a la capital aragonesa hasta el 6 de enero.

Y como en cualquier evento multitudinario existe una alta posibilidad de haber un rifirrafe entre los miles de asistentes. Una joven que intentaba grabar con su teléfono móvil la interpretación de Juanjo Bona de la mítica canción 'All I want for Christmas is you' captó como dos personas iniciaban una fuerte discusión por el carrito de un bebé.

"Has venido el último, subnormal"

"Hay más gente ahí con carrito. O los niños se quedan en casa o andando que es como hacían los de mi generación", denunciaba un hombre frente a una familia que llevaba a su hijo en un carro en medio de la multitud. "Al menos podrá venir el crío a verlo o que. Se va a quedar en casa porque tu quieras", contestaba el padre enfadado antes del rifirrafe pasar a palabras mayores.

"Te vas a tomar por culo de aquí que has venido el último, subnormal", continuaba muy molesto el padre del bebé. Finalmente, una mujer quiso hacer las paces. "Ya está, la Navidad es para los niños. Si le molesta que se quede en casa", concluye un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en las últimas horas después de que lo haya compartido la popular cuenta 'Líos de Vecinos'.