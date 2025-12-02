Escocia, Alemania, Egipto y Francia: los destinos estrella de los vuelos chárter desde Zaragoza para el verano de 2026

Solamente queda diciembre para decir adiós al 2025. La cuenta atrás para la llegada del año nuevo ya ha comenzado y los más viajeros de Zaragoza ya están pensando en cómo organizarse las vacaciones de verano de 2026. Cuadrar la agenda con el resto de compañeros de trabajo y con tu pareja no es nada fácil por lo que conviene ver el calendario con mucha antelación para no tener que pagar un auténtico dineral por irte de viaje.

Sin ninguna duda, la opción más cómoda es volar a tu destino elegido para las vacaciones desde Zaragoza, aunque la oferta de vuelos regulares se ha reducido considerablemente en los últimos tiempos por los recortes de Ryanair, que ha quitado el 45% de las plazas y ha suprimido varias rutas desde el pasado mes de noviembre como Palma, Fez, Santiago de Compostela y París-Beauvais.

Los supervivientes de la parrilla de vuelos aragonesa son Bucarest, Cluj y Roma (Wizz Air), Islas Canarias (Binter), Londres-Stansted, Marrakech, Bruselas-Charleroi y Milán-Bérgamo. También se conoce que algunas rutas muy populares como Mallorca (Ryanair) o Menorca (Volotea) se recuperarán de cara a la temporada de primavera-verano.

Una aeronave de Volotea, en una imagen de archivo. / E. P.

Ante una carencia de vuelos regulares, algo que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza quieren cambiar en los próximos meses, los vuelos chárter son muy demandandos entre los vecinos de Zaragoza y alrededores. Y es que volar desde la capital aragonesa permite a mucha gente ahorrarse la logística de desplazarse hasta Madrid y Barcelona para comenzar sus vacaciones.

Las compañías han desvelado en los últimos días parte de la programación de los vuelos chárter desde Zaragoza para el verano de 2026 que incluyen destinos europeos y también del resto del mundo. Unas rutas que se pueden consultar en la web Desdezaragoza.com y otras agencias de viajes. La que todavía no ha dado a conocer sus chárter es Air Horizont, que tiene varias 'escapadas' fijadas para 2026 en puentes muy populares para los viajeros como San Valero, San Jorge o 1 de Mayo, pero todavía nada para el verano.

Rumanía histórica

El primer chárter del verano de 2026 desde Zaragoza tendrá con destino Rumanía y partirá a finales de junio (21-28). El tour programado por la compañía permitirá al viajero conocer los secretos de la Rumanía Histórica con visitas a Bucarest, Región de Sibiu, Targu Mures, Transilvania, Bucovina, Monasterio de Voronet -conocido como la Capilla Sixtina del Este de Europa-, Lago Rojo, Brasov y vuelta a la capital del país para regresar a Zaragoza.

Iglesia Stavropoleos en Bucarest / TURISMO DE RUMANÍA

Cabe recordar que la capital aragonesa está conectada con vuelos regulares de la compañía Wizz Air con Bucarest y Cluj debido a la gran cantidad de rumanos que viven en Aragón. En los últimos años, Rumanía se ha convertido en un destino muy turístico por su belleza paisajística, monumental y su bajo precio.

Normandía, Bretaña y el Valle del Loira

El segundo chárter del verano desde Zaragoza permitirá conocer dos de las regiones más espectaculares de Francia como Normandía y Bretaña del 27 al 4 de julio. El vuelo conectará la capital aragonesa con Caen, una preciosa ciudad universitaria desde donde después se harán excursiones a lugares tan emblemáticos como el Moint Sant Michel, Saint Malo o Nantes desde donde se volará de vuelta a Zaragoza. También hay a la venta un paquete con una programación de viaje muy similar para finales de mayo (23-30).

El Moint Saint Michel se podrá ver en el viaje a Francia / PIXABAY

La conexión de Zaragoza con Caen va a ser habitual durante el verano de 2026. También hay otro viaje programado del 25 de julio al 1 de agosto a esta zona de Francia, pero con un recorrido diferente. Se visitará Honfleu, Rouen, Tours y Nantes antes de volver a la capital aragonesa.

Europa Central: Berlín, Praga y Múnich

Durante los últimos años, los zaragozanos han echado en falta un vuelo de conexión con Europa Central después de que se eliminase ya hace un tiempo la conexión regular con Múnich. En verano, se ha organizado un viaje del 4 al 11 de julio que permita al viajero conocer tres ciudades europeas con un peso histórico gigantesco como Berlín, Praga y Múnich. Durante el recorrido por Alemania y República Checa también se conocerán ciudades como Dresden o Nuremberg antes de volver a Zaragoza desde la capital de Baviera.

Panorámica de Praga durante el invierno / PIXABAY

Al igual que con Francia, la conexión con Berlín también va a ser recurrente durante el próximo verano. Habrá otro viaje programado del 1 al 8 de agosto muy similar al anterior, pero sin parada en Praga, ya que no saldrás de la frontera alemana.

Escocia y Tierras Altas

Un país que se ha vuelto a poner de moda en los últimos años es Escocia, quizás en parte gracias al gran éxito de Outlander. Desde Zaragoza se podrá conocer del 7 al 14 de julio todos los rincones de un país lleno de historia. El viaje comenzará en Edimburgo para ir subiendo hacia el norte y conocer espectaculares lugares en las Tierras Altas como Lago Ness, Inverness, Skye o el Monumento a William Wallace antes de terminar la ruta en Glasgow.

Dean Village en Edimburgo / PIXABAY

Oslo, Fiordos Mágicos y Bergen

La espectacular naturaleza de Noruega atrae cada verano a millones de turistas. Los zaragozanos podrán disfrutar de un viaje donde contemplarán los espectaculares paisajes de los fiordos del 24 al 31 de agosto. El vuelo saldrá de la capital aragonesa con destino a Oslo, punto de partida de una ruta hacia el norte pasando por la región de los fiordos hasta culminar el viaje en Bergen.

Casas típicas de Bergen / PIXABAY

La Puglia

Por segundo año consecutivo, Zaragoza volverá a estar conectada con la región italiana de La Puglia del 19 al 26 de septiembre para culminar la oferta de vuelos chárters. Durante este viaje por el sureste de Italia se visitarán ciudades como Bari, Lecce, Gallipoli y Ostuni antes de regresar a la capital aragonesa.

Atardecer en Bari / PIXABAY

Egipto

A partir del mes de septiembre, todavía no se han concretado las fechas exactas, Zaragoza estará conectada con Egipto a través de un vuelo chárter que te permitirá conocer a través de un viaje organizado los secretos de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. La empresa 5estrellasclub ha dado a conocer su programación de vuelos al país de Oriente Medio que incluyen la capital aragonesa. Los viajes incluyen visitas a El Cairo, a las pirámides, Valle de los Reyes o Luxor entre otros.