La Fundación La Caixa destina más de 788.000 euros a 26 proyectos de entidades sociales en Zaragoza

La convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa”Aragón 2025 ha seleccionado 35 proyectos de entidades sociales a los que destinará más de 1,1 millones de euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a más de 12.100 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Zaragoza.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes 3 grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y pobreza e inclusión social.

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas 7 líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80% al 90% del importe de la ayuda concedida.

«Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios. Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial», ha subrayado el subdirector general social de la Fundación, Marc Simón, en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Aragón 2025, que ha tenido lugar en CaixaForum Zaragoza.

En el acto intervinieron representantes de tres entidades sociales aragonesas cuyos proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Aragón 2025. Una de ellas es la Fundación San Blas para personas sin hogar en Aragón que desarrolla el proyecto V.I.A.VIVIENDA, INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO, cuya finalidad es ser una primera puerta de acceso a aquellas personas que lo han perdido todo; trabaja para ser un recurso intermedio entre la calle y la inclusión en la provincia Zaragoza.

Impacto en el territorio

A la convocatoria de Proyectos Sociales Aragón 2025 se han presentado 174 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Entre ellas se han seleccionado 35 iniciativas que permitirán atender a 13.917 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 233 profesionales y 714 personas voluntarias. En la provincia de Zaragoza se ha conseguido un elevado impacto con 26 iniciativas seleccionadas, lo que supone el 74% del total.

Impulso de las zonas rurales en Aragón

Además de los 35 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación ”la Caixa” acompañará los ocho proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Aragón. Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en Aragón de más de 770.000 euros para los próximos 3 años.

En el acto también ha participado la entidad Tararaina sociedad cooperativa pequeña de la provincia de Zaragoza con el proyecto EcoRadiz, obrador de transformación de regaliz de palo ecológico que dinamizará el sector agrícola local en Caspe fomentando la economía circular y generando oportunidades de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad.

En esta provincia se desarrollarán tres proyectos más: Conectando Comunidades: Empoderamiento rural a través de la tecnología y el empleo, que mejorará la empleabilidad de mujeres y jóvenes en entornos rurales y fomentará la inclusión digital para fortalecer el arraigo territorial y dinamizar el tejido socioeconómico en Calatayud; A tu lado, en Ejea de los Caballeros, que trabajará para mejorar la detección temprana y el abordaje de los problemas de salud mental en adolescentes a través de la intervención directa en centros educativos y la creación de redes de apoyo comunitario; y la iniciativa Laderas del Moncayo, Inserción social y gestión medioambiental en Tarazona, que a través de actividades de agricultura ecológica y gestión sostenible del medio ambiente incentivará la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión social.

Más de 25 años de historia

En 2024, las convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” celebraron su 25.º aniversario, un hito que refleja no solo el compromiso continuado de la entidad, sino también la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social.

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 815 proyectos en Aragón a través de los cuales se ha atendido a 235.417 personas, con una aportación acumulada de 18,5 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2024, las convocatorias han impulsado más de 23.500 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a alrededor de 10 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 500 millones de euros.