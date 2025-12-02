El influencer que bromea con "el pisito en Utebo": "Es como Beverly Hills pero con Alcampo"

El problema de la vivienda es algo con lo que se vive día a día en nuestro país, en especial, los jóvenes. Aunque de todo se puede sacar algo de humor. Así lo hace uno de los influencers que más visibilidad ha logrado gracias a sus publicaciones en redes sociales, Matías Velázquez, un joven que se va 'comprando' casas en diferentes puntos del país.

Más conocido en Instagram con el nombre de usuario como @matizoficial, se dedica a publicar contenido relacionado con la compra de pisos en distintos lugares de España ironizando sobre la situación de cada una de estas.

Esta vez la elegida ha sido una localidad de Zaragoza que cuenta con casi 20.000 habitantes y está a escasos 15 minutos en coche de Zaragoza.

"Es como Beverly Hills, pero con Alcampo"

"Pues me he pillado un pisito en Utebo. Utebo es espectacular. Es como Beverly Hills, pero con Alcampo", bromea el influencer. "Además, en Utebo tienes de todo, tienes parques guays tienes la torre esa de los espejos", dice así refiriéndose la famosa Torre mudéjar de utebo, uno de los ejemplares más destacados del mudéjar aragonés.

"Tienes hasta cercanías para moverte, está espectacular". Y es que el pueblo cuenta con una estación de cercanías al lado del ayuntamiento. "De noche mejor coge el coche, por si acaso", bromea

"Lo mejor de Utebo es la gente, me han abrazado como uno más. El otro día entré en el Alcampo y me dijeron ¿qué?, lo de siempre", sigue en tono de humor hablando del carisma de los uteberos y las uteberas.

Es en mitad del vídeo donde toca el tema más importante y con el que hace bromas en la mayoría de sus vídeos: las hipotecas. "Porque aunque está lejos de Zaragoza la hipoteca ah".

Termina el vídeo mencionando a uno de los restaurantes más populares de Utebo, "Vamos a un asador que se llama Búa Chaval". El restaurante en concreto está ubicado en la Calle San Andrés, número 27, y en el que el influencer presume de saltarse la dieta para ir a probar sus brasas, "no sé cómo voy a salir, aquí no hay manera de empezar la dieta".

Para finalizar el vídeo lanza un dardo con humor "estamos a esto de los veinte mil habitantes, Calatayud vamos a por ti".