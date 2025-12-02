Zaragoza contará con una nueva infraestructura antitormentas en uno de los barrios más castigados por las fuertes lluvias y blindará la Z-30

El Ayuntamiento de Zaragozaha finalizado las obras del canal perimetral de alivio en el Barranco de la Muerte, en la trasera del CEIP María Zambrano y el cuartel de la Policía Local del barrio de Parque Venecia, diseñado para reforzar la seguridad frente a los episodios excepcionales de tormentas. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el resultado final de este proyecto de ingeniería hidráulica al que se le han sumado nuevas actuaciones de refuerzos y reparaciones tras la primera prueba de carga, con las precipitaciones acontecidas el pasado de septiembre. De este modo, el espacio está listo para ser recepcionado por el consistorio y en próximos días se abrirá el tránsito a los ciudadanos, dejando integrada la estructura con el entorno del parque del Barranco de la Muerte.

La empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera S.L. fue la encargada de ejecutar el proyecto que ha contado con un presupuesto de 1.095.368,23 euros y ha creado un canal de 2 metros de profundidad, 24 metros de anchura y más de 300 metros de longitud. Los trabajos, que empezaron en febrero de este año y que se prolongaron hasta septiembre, fueron ampliados a partir de octubre para mejorar y reparar algunos aspectos detectados tras la primera prueba de carga de la infraestructura, que respondió con eficacia a un episodio tormentoso el 28 de septiembre de 2025. Estas mejoras han conllevado seis semanas de trabajos y una inversión de 40.656 euros.

“Según los análisis, el canal soportó a finales de septiembre caudales punta que no superaron los 11 metros cúbicos por segundo, lo que supuso utilizar menos del 15% de su capacidad de diseño. Asimismo, la acumulación de agua procedente del barranco no se vertió ni desbordó sobre la Z-30 (el agua en la circunvalación provino de otras zonas de escorrentía), lo que confirmó la eficacia de la obra en su papel de defensa hidráulica”, ha explicado la alcaldesa.

Se detectaron algunos puntos débiles

Sin embargo, en la revisión y limpieza posterior de la infraestructura, los técnicos municipales detectaron mejoras a realizar y algunas reparaciones necesarias tras el paso de dicha tormenta, unos arreglos que ya se han acometido pero que no serán los últimos trabajos que se realicen en la zona para evitar las afecciones generadas por las fuertes tormentas en este entorno de la ciudad. Y es que según ha avanzado Chueca, en los tres años van a seguir acometiéndose inversiones para mejorar la seguridad en los barrios de Torrero y Parque Venecia. Y todo de la mano de Amazon Web Services, que hace unas cuantas semanas firmó un convenio con el consistorio en el que se comprometió a invertir en estas infraestructuras hidráulicas más de 13 millones de euros.

Entre otras cuestiones, una de las obras que se acometerá será el soterramiento del Barranco de la Muerte tras su paso por el nuevo canal perimetral. En la actualidad, cuando el agua baja discurre por esta infraestructura recién inaugurada, toda la corriente acaba desembocando en la Z-30, lo que obliga a cortar esta vía de circulación cuando hay tormentas para evitar situaciones como las que se vivieron en julio de 2023. Pero en un futuro se construirá un colector capaz de captar toda esa escorrentía y evitar así que la Z-30 se inunde en caso de lluvias extremas.

Próximas actuaciones complementarias

Así, la alcaldesa de Zaragoza ha aprovechado su visita para anunciar las próximas actuaciones hidráulicas en este entorno natural, que forman parte de las obras recogidas en el convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para impulsar nuevas medidas para minimizar el riesgo de inundación provocado por el desbordamiento del Barranco de la Muerte y que cuenta con financiación de la multinacional AWS, para avanzar de manera exponencial en las infraestructuras. La próxima inversión y más inmediata será la construcción de un tanque de tormentas en los campos de fútbol existentes junto al cementerio de Torrero.

“Este cuenco, que tendrá una capacidad máxima de 20.000 m³ de agua, permitirá regular los caudales provenientes de los desagües de pluviales del Cementerio de Torrero, que en la actualidad se vierten sobre esta zona y posteriormente terminan bajando hacia su salida natural, en el actual canal perimetral”, ha explicado Chueca, que avanzó que los trabajos se licitarán "próximamente" para poder ejecutarlos a principios de 2026, con un plazo de obras fijado en seis meses y un presupuesto estimado de 636.884,10 euros.

A esta actuación le seguirán cinco nuevos diques de laminación (cuatro en el barranco de la Muerte y uno más en el de Camino de Arráez), y se acondicionarán y mejorarán los diques de laminación superiores aguas arriba de la Z-40 en el barranco del Camino de Arráez.

Por último se acometerá el ya mencionado soterramiento del Barranco de la Muerte bajo la Z-30 mediante un colector, con el propósito de duplicar la capacidad actual y la eficiencia del sistema de drenaje y mitigando significativamente el riesgo de inundación en esta zona crítica. Supondrá, en definitiva, crear una nueva tubería de alta capacidad que recoja el agua vertida al final del canal perimetral en construcción actualmente para trasladarla fuera del área, a 1,2 km de distancia.

A todas esas actuaciones se sumará el sistema de sensores y alerta de 28 cuencas, también financiado por AWS, que engloban 634,64 km² de superficie en el término municipal y que avisarán cuando las cuencas de los barrancos que rodean la ciudad comiencen a llenarse.