30 años degustando tapas en Zaragoza: el concurso de Cafés y Bares abre su histórica despensa

Aragón es una tierra de buen comer, así lo ha demostrado en su XXX edición de su Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia, que ha convertido a la capital de la comunidad en el núcleo del ‘tapeo’ durante las últimas semanas. Más de 120.000 montaditos participantes del torneo han sido degustados por jurados, gastrónomos y curiosos durante los 11 días que ha durante un certamen que tuvo el broche de oro ayer con el triunfo de ‘El Guirlachico’, del “Basho” Gastro-Bar, establecimiento hostelero ubicado en el centro de Zaragoza.

Un trampantojo que a primera vista parece un trozo de guirlache, pero que al probarlo se convierte en un bocado que se derrite en la boca y que deja al ternasco como gran saborizante del montadito. Pero este producto es tan solo una porción de la “infinidad” de sabores y alimentos que hay en la comunidad, asegura Luis Femia, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. “Tenemos una gran despensa fruto del esfuerzo, la riqueza y la pluralidad de la materia prima de nuestra comunidad", explica a este diario.

Cafés y Bares lleva desde hace más de 48 años operativa en la provincia e inauguró el Concurso de Tapas en 1994 (este año se correspondería con la XXXI edición, pero la pandemia provocó la cancelación del evento en 2020) durante un periodo que para Femia, en su cargo desde 2015, le da un valor añadido. "Es el concurso de este estilo más antiguo de España y nació en un contexto distinto al resto. Fue durante una época que Aragón potenció los establecimientos de hostelería más dirigidos a bebidas, no a comidas. Había restaurantes y bares con tapas, pero eran más fritos que otro tipo de elaboraciones", especifica Femia.

El gerente de esta asociación subraya que desde entonces ha habido un "salto cualitativo notable", en materia de técnicas culinarias "innovadoras" que no sólo se centran en el sabor que transmiten las tapas. "Ahora se va aún más allá, se cuida tanto el producto como la presentación", a lo que añade que, pese a esto, los bocados más tradicionales y simples "todavía tienen cabida" en las barras de los negocios.

Más concretamente, los jurados del Concurso de Tapas han valorado el sabor, la puesta en escena del montadito y que sea elaborada con productos de kilómetro cero, es decir, originados en Aragón.

A lo que añade que es una cita anual que poco a poco se "está dando a conocer" entre los zaragozanos. "Cada vez es más la gente que va a los bares dice: ponme la tapa del concurso, o que incluso ni sabía que ese establecimiento participaba, lo que ya aumenta su popularidad. El público año a año va conociendo más este evento".

En cuanto al momento en el que se encuentra la hostelería de la comunidad, Femia no puede estar más satisfecho, pero no sólo por el recibimiento del concurso, sino por el reconocimiento que se le está dando a bares y restaurantes en todo el territorio. "No todo debe ser alta cocina, muchas veces se busca lo tradicional. En Aragón tenemos profesionales excelentes, no hay más que mirar a Huesca, provincia con más estrellas Michelín de las tres. Esa es una muestra de que en zonas pequeñas se pueden hacer cosas grandes", destaca orgulloso.