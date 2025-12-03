Atención obras: el entorno del Portillo, en Zaragoza, se prepara para recibir las máquinas de forma inminente

Dos décadas han pasado desde que la pastilla del Portillo en Zaragoza lleva a acumulando polvo entre los barrios del centro y Delicias. Dos décadas desde que la antigua playa de vías se convirtiese en un descampado en el que se proyectó una zona verde. Pero no ha sido hasta ahora cuando los planes de Zaragoza Alta Velocidad, la empresa pública propietaria de los suelos, se han materializado.

Y es que después de meses de trámites burocráticos para diseñar y adjudicar las obras de reurbanización del solar, será este jueves, 3 de diciembre, cuando se inicien -de forma oficial- los trabajos en la pastilla del Portillo, que convertirán lo que ahora es una zona degradada en un enorme espacio abierto en la que habrá pistas deportivas, praderas de césped y árboles.

¿Cuántos meses de obras?

Sin embargo, ya a lo largo de esta semana los operarios han comenzado a cercar el entorno del solar. La calle Escoriaza y Fabro, una de las que más se transformará con la ejecución de las obras, ya que pasará a tener tres carriles y cambiará de dirección, ya está vallada, dando inicio también así a unas restricciones al tráfico que se prolongarán durante los próximos 13 meses y que coincidirán en el tiempo además con la reforma integral de la cercana avenida Valencia.

Este mismo jueves está prevista la celebración del acto de colocación de la primera piedra de las obras en un evento al que la alcaldesa ya ha confirmado su asistencia. Zaragoza Alta Velocidad está integrada por Adif (50%), el Ayuntamiento de Zaragoza (25%) y el Gobierno de Aragón (25%).

Se espera que entonces, en ese acto, se den detalles del cronograma de las obras. Una de las grandes incógnitas es conocer cuándo se demolerá el edificio de la oficina de Correos de Anselmo Clavé, cerrada hace pocas semanas y cuyo derribo ha generado polémica en la opinión pública zaragozana al ser uno de los últimos exponentes de la arquitectura brutalista en la capital aragonesa.