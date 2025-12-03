Crisis por el aumento de personas sin hogar: el Ayuntamiento de Zaragoza desaloja y cierra por sorpresa el Parque Bruil para limpiarlo y acondicionarlo durante semanas
Los servicios sociales municipales han ofrecido a las personas que dormían en esta zona verde de la ciudad una plaza en el recién estrenado edificio del albergue, que cuenta con 40 camas
El Ayuntamiento de Zaragoza ha procedido al desalojo y cierre del Parque Bruil, una zona verde en la que dormían al raso cada noche decenas de personas. Según ha informado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, se ha tomado esta determinación ante la degradación y la falta de salubridad que se daba en el entorno del parque y una vez han acabado las obras en el albergue municipal, lo que ha permitido esta semana sumar 40 nuevas camas para personas sin hogar.
En el momento del desalojo, ha informado Lorén, había alrededor de 25 personas y una decena han accedido a dormir en el albergue, donde podrán permanecer por tiempo indefinido al menos mientras dure el frío. Sus pertenencias, ha asegurado el concejal, han sido trasladadas a la consigna del parque.
El cierre y la limpieza del Parque Bruil, no obstante, no será puntual. Los técnicos municipales están procediendo, a lo largo de la mañana de este miércoles, a su vallado y así permanecerá durante semanas, quizá hasta primavera. La única zona accesible para los vecinos serán las pistas deportivas.
Lo primero que se va a hacer es proceder a la desinfección de las praderas, un proceso que se prolongará durante tres semanas puesto hay que esperar a que los productos químicos causen efecto. Después se procederá a la reparación del mobiliario y de aquellos elementos desgastados. Además, se plantará un centenar de nuevos árboles.
Habrá ampliación de esta noticia.
