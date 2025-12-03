La lista Forbes incluye a estos cuatro directores de marketing de Zaragoza entre los mejores de España
La conocida revista ha publicado una nueva lista donde incluye a los mejores CMO, Chief Marketing Officer en inglés, del país
Las prestigiosas listas de Forbes ya son conocidas por todos: rankings que destacan a los profesionales más influyentes en distintos sectores. La revista ha publicado hace unos días un listado con los 100 mejores directores de marketing de España que ha vuelto a poner el foco en el talento de Zaragoza y Aragón. Como cada año, esta selecta clasificación de profesionales influyentes y disruptivos incluye una notable representación de la capital aragonesa.
En total, hasta cuatro directos de marketing de Zaragoza han conseguido hacerse un hueco en este ranking de excelencia. Según indica Forbes en su página web, el puesto de director de marketing, CMO por sus siglas en inglés Chief Marketing Officer, se ha consolidado como una figura ejecutiva clave en la definición y ejecución de la estrategia empresarial. Su papel va mucho más allá de la comunicación: abarca la visión de la marca, la experiencia del cliente, la innovación y la dirección del crecimiento.
Representación de Zaragoza en la prestigiosa lista
Este reconocimiento subraya la importancia y la calidad de la estrategia y ejecución del marketing que se está realizando desde varias empresas con sede en Aragón. Estos son los cuatro directores de marketing de Zaragoza que han entrado en la prestigiosa lista de Forbes donde hay 100 profesionales del sector:
- Enrique Barbero. Director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de Ibercaja.
- Ana Robledo Pascua. Directora de Marketing y Comunicación en Pikolín.
- Beatriz Faustino. Directora de Marketing en Carrefour.
- Rafael Fernández de Alarcón. Director de Marca, Patrocinios y Medios en Telefónica.
La presencia de estos cuatro directores de marketing entre los más destacados de España es un claro reflejo del impacto que está generando en sus respectivos sectores. La lista Forbes no solo valora el volumen de negocio, sino otros aspectos como la capacidad de liderazgo, la transformación digital o la innovación.
