Normalidad en las ventas del Mercado Central de Zaragoza pese al brote de peste porcina en Cataluña: "Cero preocupaciones"

Los recientes casos de peste porcina africana en jabalís de Cataluña han sembrado la semilla de la preocupación en todo el país al tratarse de un virus que estaba desaparecido del radar nacional desde el año 1994. En Aragón, una posible expansión del virus a otros animales como el cerdo, cuyo papel en la gastronomía de la comunidad es indiscutible, podría generar dudas, aunque "no hay nada de lo que preocuparse". Así lo asegura Fernando Benito, gerente del Mercado Central de Zaragoza, corazón del comercio local en la capital aragonesa.

"A día de hoy no hay ningún problema, puedes comer cerdo tranquilamente". La razón es simple y es que la "suerte" que tienen los puestos cárnicos de este mercado es que "el 100% de sus productos provienen de la industria porcina aragonesa", todavía sin noticias de este virus dentro de sus fronteras. A lo que se añade que esta peste no tiene efecto en los seres humanos.

Excepto a una evolución negativa de la situación, el gerente estima que "los precios se van a mantener" y no van a sufrir ningún cambio a los que hay ahora. Explica también que el producto más popular, como es el jamón, está fuera de peligro, ya que no es instantáneo. "No es inmediato, igual tiene que pasar un año o un año y medio para poder ser comido, por lo que temporalmente es imposible que esté infectado", concluye.

Al igual que Benito, la UME ha querido dar una directriz clara a los negocios y a las empresas cárnicas españolas en los últimos días: que se mantenga la calma, que todas las granjas y establos van a estar bajo vigilancia para que la peste porcina no se propague.

En el puesto 37 del Mercado Central siguen en su normalidad habitual. "No hay nada, ninguna incidencia, ninguna novedad. Sabemos que este tema está centrado en Barcelona, pero en principio no nos ha influido en nada", afirma a este diario Antonio Langollo, jefe de la Carnicería Antonio Maestros del Corte. Y, a estas alturas, tampoco cree que les afecte a la hora de hacer caja. "Hay que esperar un poco más a ver cómo evoluciona, pero vamos, creo que se va a quedar en nada", subraya de un producto que "no es muy caro" y es "asequible" para los clientes. Aunque sí que ve ciertas subidas de precio si se echa la vista atrás en partes del animal como por ejemplo "las costillas, la oreja o los jamones", que son importados al extranjero con un buen valor de mercado.

Una "garantía" sanitaria

Langollo saca pecho de la sanidad animal que tiene Aragón. "La gente tiene que estar tranquila. Además tenemos aquí al mejor veterinario a nivel internacional con diferencia, que es Juan José Badiola. O sea que, cero preocupaciones".

"No me ha preguntado ningún cliente por el caso, los comerciales tampoco, nada. Creo que la gente está más focalizada en Barcelona y Cataluña en general. Incluso, me preguntan más por la gripe aviar que por esto, ya no se creen nada", comenta el trabajador de otro puesto de carne del Mercado Central.

Además, hace un énfasis en los controles que pasan estos productos que venden. "Las carnicerías si podrían preocuparse más que tienen piezas más frescas, pero lo nuestro como tiene un proceso de curación y su elaboración propia es muy improbable que llegara aquí", enfatiza, asegurando que estos alimentos se van a seguir vendiendo "a buen ritmo" por las fechas que marca el calendario.