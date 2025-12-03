Plaza Park Zaragoza inicia su transformación tras obtener la licencia de demolición del antiguo edificio de Plaza Imperial

El proyecto Plaza Park Zaragoza da un paso decisivo con la concesión oficial de la licencia de demolición del antiguo edificio de Plaza Imperial. Este hito marca el arranque efectivo de la transformación de la parcela norte y permite activar el calendario de obras, que comenzarán en enero de 2026. La apertura del nuevo parque comercial está prevista para el primer semestre de 2027.

La demolición del edificio actual permitirá iniciar la construcción del nuevo parque comercial con un proyecto enfocado a la creación de un parque de medianas de última generación, que incorporará una arquitectura renovada, zonas de ocio modernizadas, espacios estanciales para los clientes y las familias, además de una oferta de marcas de primer nivel. Este avance supone el inicio visible del proyecto, que contará con una inversión global de 56 millones de euros y que aspira a convertirse en un referente comercial y de ocio para Zaragoza y su área metropolitana.

Sharon Fernández-Cavada, socia de ERV Link, destaca: “La concesión de la licencia es el punto de arranque que todos estábamos esperando. A partir de aquí, avanzamos con un calendario claro y con un enorme interés por parte de los operadores. Plaza Park Zaragoza será un complejo moderno, sostenible y adaptado a las nuevas necesidades del cliente”.

Alto interés comercial

El proceso de comercialización, liderado por ERV Link, avanza a buen ritmo y se mantiene un nivel muy elevado de interés por parte de operadores nacionales e internacionales, especialmente del ámbito del deporte, la moda, la alimentación y el ocio. Juan de Mena, socio de ERV Link comenta: “Costco despierta cada vez más el interés comercial por parte de operadores internacionales y acabaremos inaugurando un proyecto extraordinariamente diferencial en el panorama español”.

En paralelo al desarrollo de la parcela norte, Plaza Park Zaragoza continúa reforzando su actividad en la parcela sur, operativa desde 2008. Bricodepot y La Tagliatella ya cuentan con licencia de obras y abrirán durante el primer semestre de 2026, sumándose a una oferta que incluye McDonald’s, KFC, Family Cash, Decorhome, Ozone y Pause&Play, entre otros.

Así será Plaza Park Zaragoza. / Servicio Especial

Impulso económico para Zaragoza

Plaza Park Zaragoza supondrá un impulso económico para la ciudad, generando cientos de empleos durante la fase de obras y más de 1.000 puestos de trabajo estables una vez abra sus puertas. Además, el proyecto incluirá mejoras en los accesos y en la integración urbana, entre ellas una nueva conexión directa desde Arcosur, cuyas obras comenzarán en 2026.

Con el inicio de la demolición y un calendario de obra definido, Plaza Park Zaragoza continúa dando pasos firmes hacia su inauguración, prevista para el primer semestre de 2027,consolidándose como uno de los grandes proyectos comerciales de la región.