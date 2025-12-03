Retiran una inscripción franquista que se podía leer a pocos metros del camarín de la Virgen del Pilar dentro de la basílica

Hasta hace unos días, la imagen de la Virgen del Pilar convivía dentro de la basílica con una inscripción franquista situada a pocos metros de la Santa Capilla en la que se celebraba la victoria del general Franco en la guerra civil. El texto, grabado en una placa metálica, se colocó allí en 1939 con motivo de la peregrinación hasta el templo de un grupo de 2.500 barceloneses. Pero ha desaparecido.

El motivo no es un misterio ni un milagro. El texto decía: Dos mil quinientos peregrinos de Barcelona postrados en este día a los pies de la milagrosa Virgen del Pilar le presentan esta humilde ofrenda en acción de gracias por la liberación y la victoria. Año de la victoria 23-VII-1939, una frase que ensalza la victoria del bando sublevado en la guerra civil española, lo que incumple la ley estatal de Memoria Democrática al estar expuesta en un edificio público.

Ante este incumplimiento de la normativa, y a pesar de llevar lustros situada a pocos metros de la Virgen –la realidad es que el texto apenas ocupaba la esquina de lo equivalente a un folio A4-, no fue hasta hace unas pocas semanas cuando un ciudadano particular se dirigió a las Administraciones para solicitar la retirada de esta placa en cumplimiento de la citada ley. El asunto llegó incluso a las Cortes de Aragón, donde CHA preguntó a la consejera de Cultura de la DGA, quien respondió a través de un escrito que la comunidad no tenía competencias en esa materia al estar derogada la ley autonómica de Memoria Democrática.

Así era la placa antes de que se retirara la inscripción. / EL PERIÓDICO

Así, la pelota saltó al tejado del Gobierno de España. La directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón remitió un escrito a la secretaría de Estado de Memoria Democrática informando de la existencia de la placa y de una petición ciudadana para su retirada. Sin embargo, antes de que el Cabildo, propietario del templo, haya sido requerido a ello, la placa ha sido arrancada del marco en el que se situaba.

Según ha podido saber este diario, ha sido la propia institución eclesiástica la que se ha hecho cargo de su retirada. El cabildo procederá ahora a estudiar el asunto y pensar una manera de contextualizar la historia de la llegada y la colocación de esta placa, si bien desde la curia zaragozana han declinado hacer declaraciones a este diario.

Esa inscripción no es lo único que se ha retirado de la placa, que está situada a la derecha de la Santa Capilla si se mira de frente a la Virgen. También se ha quitado un escudo perteneciente a la Hermandad de Cautivos por España (1936-1939), una institución franquista que agrupaba a las personas que hubieran estado presas en zona republicana. Ahora ya no es visible.

Casos anteriores

Es el artículo 35 de la ley 20/2022 el que establece que son elementos "contrarios a la memoria democrática los escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura". Siendo que la inscripción de la placa del Pilar se refiere a 1939, año en el que terminó la guerra civil, como año de la victoria, y que el texto da gracias a la Virgen por "la liberación y la victoria", parece evidente el incumplimiento de la normativa estatal en esta materia. Además, esta inscripción que sigue pudiéndose leer a muy pocos metros de la Santa Capilla es muy similar a la que el Cabildo ya tuvo que ocultar junto al coro mayor.

Y es que en 2023 el Cabildo ya tuvo que tapar un fragmento de otra inscripción franquista que había dentro del templo. Esta era de un tamaño mucho mayor pero, eso sí, estaba en latín. Estaba situada junto al coro mayor de la basílica y decía, en su traducción al castellano: Tras la guerra de liberación de la patria y obtenida felizmente la victoria, los fieles cristianos de toda España, agradeciendo a la bienaventurada Virgen María del Pilar haber escuchado sus votos, las vistan con fiel amor y piadosa penitencia […]. En aquella ocasión los responsables del Pilar colocaron una lámina de latón que oculta las primeras 13 palabras, que son las que podían resultar contrarias a la ley estatal de Memoria Democrática.