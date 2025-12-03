Segunda jornada de huelga en el Martina Bescós: las familias se concentran en Educación y la consejería plantea un encuentro

Segunda jornada de huelga en el instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva. Los profesores, representantes sindicales y algunas familias y alumnos se han concentrado este miércoles a las puertas del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, en avenida Ranillas, para denunciar que el centro sufre falta de personal y exigir soluciones. Lo han hecho con grandes pancartas y montando una carpa con sillas que, han explicado, simbolizaba que están abiertos a la negociación. Cerca de las 9.30 horas, un representante de la consejería se ha acercado y les ha propuesto reunirse. Sobre las 10.30 horas se juntarán a hablar.

“La sensación es, por un lado, positivas por el seguimiento que ha tenido la huelga (67% este lunes) y, por otro lado, vemos que la administración sí que quiere dialogar con nosotros pero no vemos la fecha en la que nos pondrán soluciones”, ha explicado Roberto, profesor de de Geografía e Historia. Por eso, su intención es preguntar al departamento en el encuentro de esta mañana cuándo contarán con el personal que reclaman, que es de consejería, administración y limpieza.

Según han informado desde la AMPA, en la concentración de esta mañana tenían previsto entregar en la consejería las firmas de protesta que han recogido profesores y familias cada domingo en la plaza de Cuarte de Huerva. “De momento encima de la mesa no nos han puesto nada firme, pero se han abierto a negociar”, ha compartido Beatriz, docente de Geografía e Historia del Martina Bescós.