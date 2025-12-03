Así será el nuevo Bus de la Navidad en Zaragoza: fechas, precios, recorrido y cómo conseguir plaza

La imagen se repetirá muchas noches de este diciembre en Zaragoza: un autobús turístico descubierto, decorado con guirnaldas y luces, avanzando lentamente por el centro histórico mientras los pasajeros sacan el móvil para grabar la ciudad teñida de Navidad. Música, narración teatral y algunos de los rincones más fotografiables de la capital aragonesa como telón de fondo. Así es la propuesta con la que el ayuntamiento quiere estrenar estas fiestas uno de sus nuevos buses turísticos eléctricos: el Bus de la Navidad.

La idea es sencilla, pero muy potente en clave navideña y turística: un recorrido nocturno, de aproximadamente una hora, para ver Zaragoza iluminada desde las alturas de la planta superior del bus, con una animación teatralizada que convierte el trayecto en casi un pequeño espectáculo. No se trata solo de ir de un punto a otro, sino de vivir una experiencia navideña completa pensada tanto para visitantes como para quienes viven aquí todo el año.

Un nuevo protagonista de la Navidad zaragozana

El nuevo servicio se ha presentado este miércoles 3 de diciembre, con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a bordo del propio vehículo y recorriendo parte del trazado que, desde el puente de Piedra hasta la Aljafería, busca enseñar la cara más mágica de la ciudad. La regidora ha aprovechado el estreno para reivindicar una doble intención: sumar un nuevo plan a la agenda navideña de la ciudad y, al mismo tiempo, presumir de modelo de movilidad.

El Bus de la Navidad es uno de los tres vehículos turísticos 100 % eléctricos y de cero emisiones que se han incorporado a la flota municipal con financiación europea. Este cambio ha permitido a Zaragoza convertirse en la primera ciudad española con un servicio de bus turístico completamente eléctrico, un reconocimiento que ya fue subrayado en el Sustainability Day celebrado en el Museo Reina Sofía, en Madrid.

“Por primera vez, aprovechando que ya tenemos los nuevos buses turísticos preparados, hemos querido completar la oferta turística con un recorrido navideño para disfrutar de los rincones más mágicos de la ciudad y de la iluminación navideña”, ha explicado Chueca durante la presentación. La propuesta nace mirando al turismo, pero con la voluntad clara de que sean también los propios vecinos quienes se suban y miren su ciudad desde otro ángulo.

Un viaje teatralizado con la guía de Margaret

El trayecto no será un simple paseo en bus. A bordo viajará Margaret, un personaje que ejercerá de maestra de ceremonias y guía teatralizada. Esta animación será la encargada de explicar curiosidades, marcar los tiempos de la ruta y dar cohesión a la historia de este Bus de la Navidad, algo especialmente pensado para familias con niños y grupos de amigos que buscan un plan distinto en estas fechas.

Con esta puesta en escena, el ayuntamiento quiere reforzar la idea de experiencia inmersiva: luces, música, narración y el paisaje urbano iluminado. El formato encaja con las tendencias de otros destinos europeos que han encontrado en los tours nocturnos temáticos una forma eficaz de alargar la estancia media de los visitantes y, al mismo tiempo, de ofrecer nuevas formas de disfrutar del centro de la ciudad sin necesidad de utilizar el coche.

Cuándo empieza a funcionar el Bus de la Navidad

El calendario es clave para entender la apuesta del ayuntamiento. El Bus de la Navidad no se limitará a los días estrictamente festivos, sino que comenzará a circular ya en el puente de la Constitución, uno de los momentos con más afluencia de turistas en la capital aragonesa.

Durante ese primer tramo, entre el 6 y el 8 de diciembre, el bus realizará un viaje diario a las 19.00 horas, con salida desde la calle Don Jaime, muy cerca de la plaza del Pilar. La elección del horario busca coincidir con la caída de la tarde, cuando la iluminación navideña está en pleno esplendor y el tráfico de compras navideñas llena las calles del centro.

Tras ese arranque, el servicio regresará los sábados 13 y 20 de diciembre, también a las 19.00 horas y con salida desde el mismo punto. Serán, previsiblemente, dos de las noches de mayor ambiente comercial y navideño, con el comercio abierto, mercados, actividades en la plaza del Pilar y la ciudad en modo 100% Navidad.

Horarios en plenas vacaciones de Navidad

La tercera fase de este Bus de la Navidad llegará con el inicio de las vacaciones escolares. A partir del 26 de diciembre y hasta el 4 de enero, el servicio pasará a ser diario, con una salida cada tarde a las 19.30 horas. Solo habrá dos excepciones: el 31 de diciembre y el 1 de enero, días en los que el bus no circulará.

Ese tramo final de año y los primeros días de 2026 son especialmente golosos para el turismo familiar, con muchas familias que aprovechan para hacer escapadas a Zaragoza coincidiendo con la visita al Belén de la plaza del Pilar, la pista de hielo, los mercados temáticos o las cabalgatas de Reyes en los barrios. El Bus de la Navidad aspira a sumarse a ese catálogo de planes con un formato cómodo —se sale y se vuelve al centro histórico— y apto para todos los públicos.

Recorrido: del casco histórico a la Aljafería

El itinerario está pensado para sacar partido a las luces navideñas y a los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Aunque no se trata de un tour monumental clásico, el bus sí pasará por algunos de los puntos que mejor resumen la estampa nocturna de Zaragoza:

El centro histórico , con las calles comerciales decoradas y el entorno de la plaza del Pilar convertido en epicentro de la Navidad.

, con las calles comerciales decoradas y el entorno de la plaza del Pilar convertido en epicentro de la Navidad. El puente de Piedra , uno de los lugares favoritos de los zaragozanos para fotografiar la basílica del Pilar y el Ebro iluminados.

, uno de los lugares favoritos de los zaragozanos para fotografiar la basílica del Pilar y el Ebro iluminados. El balcón de San Lázaro , otro mirador privilegiado sobre el conjunto monumental del casco antiguo.

, otro mirador privilegiado sobre el conjunto monumental del casco antiguo. El entorno del Palacio de la Aljafería, que se sumará al recorrido como uno de los iconos patrimoniales de la ciudad.

La combinación de estos puntos permite al viajero hacer en una hora un repaso a varias de las postales más reconocibles de Zaragoza, pero con la particularidad de hacerlo desde el piso superior de un autobús descubierto. Algo que, en estas fechas, se convierte en un plus fotogénico para redes sociales.

Precio del Bus de la Navidad, descuentos y dónde comprar

El ayuntamiento ha fijado un precio general de 10 euros por persona para este nuevo servicio. Se trata de una tarifa única para el recorrido completo, que se podrá complementar con descuentos específicos para distintos colectivos: familias numerosas, mayores de 65 años, titulares del Carné Joven o de estudiante, personas con discapacidad y personas en situación de desempleo.

Los billetes para el Bus de la Navidad pueden adquirirse a través de los canales habituales de los servicios turísticos municipales y en las propias Oficinas de Turismo. Al tratarse de un único viaje diario y con plazas limitadas, especialmente en las jornadas del puente de la Constitución y los días centrales de las vacaciones escolares, se recomienda planificar la compra con antelación para no quedarse sin sitio.

El formato del recorrido —salida y llegada en el entorno de Don Jaime— permite encajar fácilmente el viaje en cualquier tarde navideña: antes o después de visitarlo todo en la plaza del Pilar, de hacer compras de última hora o de recorrer el centro a pie. Para quienes visitan Zaragoza solo uno o dos días, este tour nocturno puede ser una manera rápida y cómoda de llevarse una visión general de la ciudad.

A diferencia de la polémica surgida en Madrid con los buses navideños, este autobús de Zaragoza no es más que un autobús turístico como los que habitualmente recorren la ciudad y con las mismas tarifas pero con recorridos especiales para estas fechas navideñas.