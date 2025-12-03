El servicio 010 de Zaragoza roza el pleno: 1.300 llamadas diarias y un 95% de satisfacción

El servicio de atención telefónica 010 del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido este año 1.300 llamadas diarias con un 95% de satisfacción, y entre enero y noviembre, las doce teleoperadoras que tiene el equipo municipal han contestado a 154.624. El segundo servicio mejor valorado por los zaragozanos según el barómetro municipal, por detrás del cuerpo de bomberos, ha recibido un total de 223.283 llamadas, de las cuales un 87% han sido atendidas.

El 010 recibe consultas variadas, desde quejas y sugerencias, hasta consultas de horario de transporte. Este año, los servicios más demandados han sido, con un 34%, trámites, expedientes y procesos administrativos.

Por detrás, los zaragozanos han realizado consultas por el servicio de recogida de muebles, reclamaciones o sugerencias, preguntas acerca del certificado de empadronamiento o dudas sobre el impuesto de circulación. Este año, tal como ha explicado en la presentación del balance de los datos el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha habido un pico de llamadas tras las fiestas del Pilar sobre la vandalización de los nichos del cementerio. “Las personas que creían que se podrían ver afectadas llamaban al 010 y ellos miraban dónde estaba ubicado el nicho y si era mejor que se acercaran”, ha afirmado.

Algunas llamadas que ha recibido el 010, tal como ha expresado, son de respuesta rápida y otras requieren una atención más pausada y especializada. Para ello, las teleoperadoras guían al ciudadano y les enseñan la manera de hacer el trámite para que “sea autónoma en la siguiente vez que pueda enfrentarse a ese mismo expediente”, ha añadido.

Respecto al año anterior ha habido una disminución del número de llamadas. El consejero ha justificado este descenso a la implementación en el ayuntamiento de otros sistemas de comunicación y de procesos “con su explicación paso a paso”, que han facilitado los procedimientos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha renovado el nuevo espacio donde ahora se ubica este servicio, en la tercera planta de la Casa Consistorial, que cuenta, tras su reforma, con nuevas cabinas insonorizadas, paneles acústicos y una pantalla para ordenar e informar de la entrada de llamadas.

El consejero ha visitado este espacio en la presentación del balance y ha asegurado que era necesario que “la ciudad mejorara las condiciones de trabajos de estos funcionarios municipales”. Entiende que mejorando las condiciones de trabajo, mejoran el servicio que proporcionan a los zaragozanos.