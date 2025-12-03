Últimas visitas a la Torre del Agua antes de su transformación en el Faro de la Logística

La Asociación Legado Expo celebrará el próximo sábado 6 de diciembre la última jornada de visitas guiadas a la Torre del Agua, uno de los edificios más emblemáticos de la Expo Zaragoza 2008, antes del inicio de las obras que convertirán este singular rascacielos en el futuro Faro de la Logística de Zaragoza. Los trabajos comenzarán a principios de año y marcarán una nueva etapa para uno de los inmuebles más reconocibles del recinto de Ranillas.

Las visitas programadas permitirán recorrer los espacios que serán objeto de transformación y conocer de primera mano qué usos tendrán las diferentes zonas del edificio una vez acabe la reforma. La iniciativa busca ofrecer al público una despedida del edificio tal y como se ha conocido hasta ahora, antes de que arranque la intervención que reorientará su actividad hacia proyectos vinculados a la innovación logística.

Estas visitas guiadas comenzaron en 2010 y han permitido que miles de zaragozanos y turistas puedan descubrir o reencontrarse con la Torre del Agua, así como con Splash, la icónica escultura ubicada en su interior. Su regreso fue una de las primeras reivindicaciones históricas de la Asociación Legado Expo, que durante los primeros años pidió que la obra volviera a su emplazamiento original tras haber sido retirada. Con la recuperación de Splash, el edificio recuperó uno de sus símbolos más representativos.

El emblemático 'Splash', que ocupa las alturas entre la planta 7 y la 22 del edificio y que se conservará. / Josema Molina

A lo largo de más de una década, los voluntarios de Legado Expo han detallado a los visitantes las características arquitectónicas de la torre y el potencial de un edificio que, incluso antes de confirmarse su nuevo destino, ya despertaba interés por sus posibles usos futuros. Curiosamente, muchas de las funciones que entonces se planteaban coinciden hoy con la realidad del proyecto que dará forma a su nueva vida como Faro de la Logística.

La confirmación de que Splash permanecerá en el interior de la Torre del Agua tras la reforma añade un atractivo adicional al futuro espacio, que aspira a convertirse en un referente simbólico de la Expo Zaragoza y en un elemento identitario del nuevo proyecto. La escultura se mantendrá como el corazón del edificio, reforzando la continuidad entre su pasado y la etapa que ahora se abre.

Panorámica de la Expo desde la terraza de la Torre del Agua / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Con la jornada de este sábado, la Asociación Legado Expo dará por concluida una etapa clave en sus reivindicaciones para la conservación y puesta en valor del legado arquitectónico de la Expo. El colectivo ha expresado su agradecimiento a Expo Zaragoza Empresarial por su colaboración durante todos estos años, una implicación que ha permitido mantener vivo uno de los edificios más singulares de la ciudad.

El fin de estas visitas marca el comienzo de un proceso que situará de nuevo a la Torre del Agua en el centro de la actividad urbana y económica de Zaragoza, integrando su valor simbólico con un proyecto de futuro que busca dinamizar el entorno y reforzar el papel estratégico de la capital aragonesa en el ámbito logístico.