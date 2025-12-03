Polémica con el espectáculo navideño del Parque Grande: ZeC pedirá en el pleno prohibir convenios que permitan, sin votación previa, eximir de tasas a empresas privadas

Continúa el lío con el nuevo espectáculo navideño de luces que se inaugurará el próximo fin de semana en el Parque Grande de Zaragoza, denominado Boreal. La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha avanzando en una rueda de prensa que va a presentar una moción en el pleno de este mes para impedir que las sociedades municipales puedan eximir del pago de tasas a empresas privadas que van a ocupar el espacio público sin que esta decisión se vote en la comisión correspondiente.

Tomás ha criticado así que el Gobierno municipal del PP esté utilizando a sociedades municipales como Zaragoza Cultural o Zaragoza Deporte para "beneficiar a empresas privadas". Y es que la compañía Naturaleza Encendida SL no va a pagar ni un euro al ayuntamiento por ocupar durante casi dos meses más de 1.300 metros cuadrados de espacio en el Parque Grande de Zaragoza. "Sin embargo, a las entidades y actores que sostienen la vida cultural y vecinal de la ciudad se les exige de todo", ha denunciado la portavoz.

Y todo gracias a la firma de un convenio entre Zaragoza Cultural y esta misma empresa que replica otro que ya se dio el año pasado con Zusup SL, encargada entonces del montaje del espectáculo Luzir, en el Parque Grande. La diferencia en aquella ocasión es que la compañía pagó 169 euros en concepto de tramitación del expediente. Este hecho no solo ha provocado la respuesta de ZeC. El PSOE ya se manifestó en contra el pasado lunes, aunque quizá lo más llamativo o alarmante para el Gobierno municipal es que su socio preferente, Vox, anunció que llevarían este asunto ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). La ultraderecha además ha pedido la nulidad del convenio al considerar que no resulta explicable que se perdone una empresa el pago de unas tasas a cambio de utilizar el espacio público.

