Polémica con el espectáculo navideño del Parque Grande: ZeC pedirá en el pleno prohibir convenios que permitan, sin votación previa, eximir de tasas a empresas privadas
Vox pidió también la nulidad del convenio que va a permitir la ocupación de más de 1.300 metros cuadrados del Parque Grande para montar el show de luces Boreal
Continúa el lío con el nuevo espectáculo navideño de luces que se inaugurará el próximo fin de semana en el Parque Grande de Zaragoza, denominado Boreal. La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha avanzando en una rueda de prensa que va a presentar una moción en el pleno de este mes para impedir que las sociedades municipales puedan eximir del pago de tasas a empresas privadas que van a ocupar el espacio público sin que esta decisión se vote en la comisión correspondiente.
Tomás ha criticado así que el Gobierno municipal del PP esté utilizando a sociedades municipales como Zaragoza Cultural o Zaragoza Deporte para "beneficiar a empresas privadas". Y es que la compañía Naturaleza Encendida SL no va a pagar ni un euro al ayuntamiento por ocupar durante casi dos meses más de 1.300 metros cuadrados de espacio en el Parque Grande de Zaragoza. "Sin embargo, a las entidades y actores que sostienen la vida cultural y vecinal de la ciudad se les exige de todo", ha denunciado la portavoz.
Y todo gracias a la firma de un convenio entre Zaragoza Cultural y esta misma empresa que replica otro que ya se dio el año pasado con Zusup SL, encargada entonces del montaje del espectáculo Luzir, en el Parque Grande. La diferencia en aquella ocasión es que la compañía pagó 169 euros en concepto de tramitación del expediente. Este hecho no solo ha provocado la respuesta de ZeC. El PSOE ya se manifestó en contra el pasado lunes, aunque quizá lo más llamativo o alarmante para el Gobierno municipal es que su socio preferente, Vox, anunció que llevarían este asunto ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). La ultraderecha además ha pedido la nulidad del convenio al considerar que no resulta explicable que se perdone una empresa el pago de unas tasas a cambio de utilizar el espacio público.
Habrá ampliación de esta noticia.
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
- Los padres 'helicóptero' irrumpen en la universidad: llaman a los profesores para quejarse de las notas
- La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
- El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro
- El restaurante de Zaragoza que dice 'no' a los influencers: 'Por 700 euros, me pongo yo
- Más dinero para 'Volveremos': estas son las novedades para beneficiarse de los descuentos