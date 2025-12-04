Ambar presenta en Zaragoza un método pionero para tirar la caña más pura del mundo

Hoy Ambar ha logrado un hito más en el sector hostelero a nivel mundial con la presentación de un sistema de purificación y garantizador de calidad de sus cervezas. Lo hace con una tecnología bautizada como 'VerifyClean', que es el "software que se encarga de extraer los datos de consistencia de las limpiezas" de la caña, para conservar su estado y frescura "del barril al vaso".

Así lo ha explicado Cieran O'Morain, director ejecutivo de la empresa irlandesa Qualflow, uno de los impulsores de esta iniciativa, quien ha presenciado cómo se tiraban las primeras cañas "de pureza máxima" en este evento. El funcionamiento del apodado sistema Vortex-I se basa en un circuito cerrado que lleva la cerveza del grifo a un aparato que se encarga de este proceso de limpieza y de ahí circula hasta el vaso. "Es un circuito de agua y detergente que funciona de forma automatizada. Para obtener este resultado actúan factores como la química -el detergente-, el tiempo, el agua, la energía mecánica (ejercida por quien sirva) y la temperatura. Una suma de todo da una consistencia superior en la limpieza", detalla el CEO de Qualflow, subrayando que "sólo así se consigue la mejor cerveza".

Un técnico montando el sistema Vortex-I para poner a prueba este método innovador en un grifo / JOSEMA MOLINA

Gracias a Vortex-I, la marca aragonesa podrá "ensalzar su reputación", lo que afianzará "la confianza y la lealtad" con sus clientes más habituales, a la vez que generará nuevos, y "se traducirá en un aumento de ventas".

A este punto de encuentro no le ha faltado sentido del humor, alegando el irlandés que a pesar de la refutación y el éxito de Ambar, en su tierra natal siguen siendo superiores en este sentido. "España podrá ser mejor en el fútbol, pero en la cerveza siempre ganará Irlanda".

Respecto a los avances que pueden suponer esta innovación, Sergio Elizalde, CEO del Grupo Agora, otra entidad colaboradora en esta iniciativa, asegura que cada día están "más obsesionados con hacer la mejor cerveza del mundo", recordando los inicios humildes de La Zaragozana y la trayectoria que han seguido para llegar hasta donde están hoy. "Era difícil de imaginar hace unos años que una empresa de un rincón de Aragón hiciera algo tan innovador con una empresa de Irlanda", resalta en su discurso y recuerda que lo que han hecho hoy "nunca se ha hecho antes en el mundo".

Varios empresarios de Cervezas Ambar, Grupo Agora y Qualflow, entre otros, conversando mientras toman una cerveza / JOSEMA MOLINA

Finalizaba haciendo hincapié en el importante papel que tiene la cerveza en la sociedad, argumentando que "acerca más a las personas" en una época donde las pantallas ejercen más de líneas divisorias que de unión, al igual que los negocios hosteleros pueden ser lugares más que liberadores. "La cerveza y el bar son los mejores antidepresivos que hay, a veces decimos cosas ahí que deberíamos decir en el psicólogo", concluye.

Ambar, una empresa sostenible

Ámbar refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante sistemas innovadores que reducen de forma notable su impacto ambiental. La certificación de Bureau Veritas avala un modelo de servicio que combina calidad, eficiencia y respeto por el entorno.

Gracias a este método, la compañía ahorra más de 525.000 litros de agua al año y evita 15 toneladas de CO₂, además de reducir detergentes y alargar la vida útil de las instalaciones, así lo ha determinado Antonio Fumanal, maestro cervecero de La Zaragozana. Con más de 75.000 revisiones técnicas anuales en toda España, la empresa aragonesa se consolida como un referente en sostenibilidad dentro del sector cervecero.