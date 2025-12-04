Fundación Rey Ardid inaugura una floristería inclusiva en pleno casco histórico de Zaragoza

Fundación Rey Ardid reafirma su compromiso con el empleo inclusivo con la inauguración oficial de la Floristería Rey Ardid, un nuevo Centro Especial de Empleo (CEE), que ha abierto sus puertas este jueves junto al Mercado Central de Zaragoza, coincidiendo con la época más entrañable del año: la Navidad.

Este espacio es un doble activo para la ciudad puesto que, además de revitalizar uno de los enclaves más importantes de Zaragoza, se establece como un motor social para generar oportunidades laborales reales y estables dirigidas a personas con discapacidad o riesgo de exclusión social, consolidando la apuesta estratégica de Fundación Rey Ardid por la plena integración sociolaboral.

El presidente de Fundación Rey Ardid, Alfonso Vicente, ha subrayado que uno de los principales objetivos de la entidad es la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad o con discapacidad, y que en estos momentos cuentan con 460 trabajadores en riesgo de exclusión empleados en diferentes empresas sociales, además de los profesionales del resto de áreas de la fundación; concretamente, en esta floristería se da empleo a ocho personas. Además, ha recalcado que ofrecer un puesto de trabajo a una persona con discapacidad “es lo más importante para su desarrollo y autonomía” y que, por ello, siguen trabajando en un proyecto que les permite crear nuevas oportunidades laborales.

La inauguración ha contado también con presencia institucional. La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha remarcado que “desde el Consistorio colaboramos activamente con entidades como Fundación Rey Ardid porque compartimos ese objetivo común de generar oportunidades reales de inserción laboral y dar visibilidad al talento de todas las personas. Y qué mejor lugar que el entorno del Mercado Central, donde esta nueva floristería podrá demostrar que la inclusión también impulsa la economía local".

Por su parte, la responsable de la floristería, Rebeca Castillo, ha explicado que "este nuevo centro genera empleo protegido y de calidad y está enfocado en quienes encuentran las mayores barreras para acceder al mercado laboral". La elección del arte floral como actividad principal ha sido estratégica, ya que "potencia las capacidades creativas y la participación de los trabajadores en un proyecto con un marcado impacto social", ha continuado Castillo, quien ha remarcado que “con cada compra, los ciudadanos están apoyando la generación de puestos de trabajo para personas con discapacidad al ser Centro Especial de Empleo”.

El proyecto garantiza un modelo de empleo que permite a los trabajadores desarrollar y consolidar competencias laborales en un entorno real y seguro, combinando la formación continua, el acompañamiento individualizado y oportunidades claras de crecimiento.

Arreglos florales para hogares y empresas

Centros de mesa, coronas y composiciones personalizadas, totalmente confeccionadas de manera artesanal, son solo algunos de los elementos decorativos más demandados de Floristería Rey Ardid. Elaboradas con flores naturales o preservadas, estos arreglos permiten escoger colores, tamaños, velas, lazos y otros elementos decorativos para adaptarse a cualquier espacio o estilo. A este amplio catálogo se añaden productos tradicionales como los árboles decorativos, las estrellas y las clásicas bolsas de muérdago, pero también existen nuevas alternativas como las minipilis, unas pequeñas vírgenes e imanes confeccionados con flores preservadas y musgo, que se han convertido en un detalle creativo perfecto para regalar o para dar personalidad a cualquier espacio.

La Floristería Rey Ardid ofrece servicios de decoración floral artesanal para espacios corporativos, tanto de manera puntual como continuada, como pueden ser jardines verticales personalizados, adaptándose a la identidad de cada negocio. Además, contratar estos servicios permite a las empresas reforzar su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa mediante la creación de empleo protegido.

Recuperación patrimonial

Además del valor social, el proyecto incluye un componente de recuperación patrimonial. "El local elegido es un establecimiento histórico catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) que llevaba años cerrado. Con su acondicionamiento y puesta en marcha, contribuimos activamente a la revitalización del casco histórico y a la mejora de la imagen del entorno del Mercado Central", destacan desde Fundación Rey Ardid.

Fundación Rey Ardid concluye que este proyecto "refuerza la importancia de ofrecer oportunidades laborales reales a quienes más lo necesitan, demostrando que la inclusión plena es posible y genera beneficios para toda la sociedad".