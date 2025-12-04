Giro térmico para el puente de la Constitución en Aragón: del frío invernal a 20 grados en Zaragoza

Aragón se prepara para un cambio radical en las temperaturas de cara al puente de la Constitución. Tras unos días marcados por el frío, la presencia del cierzo en Zaragoza y algunas precipitaciones en forma de lluvia y nieve, los turistas que acudan este fin de semana a Aragón podrán disfrutar de un periodo festivo de contrastes, donde el sol ganará terreno de cara al sábado y las temperaturas experimentarán un notable ascenso, alcanzado valores inusualmente alto para las fechas en las que estamos.

El tiempo esta semana en Zaragoza ha estado marcado por un descenso en las temperaturas que ha venido acompañado de precipitaciones en forma de lluvia. El viernes podría caer algún chubasco durante la primera mitad del día, ya que la jornada será bastante inestable en Zaragoza, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Desde el amanecer el cielo estará cubierto y a media mañana podría llover. Durante el resto del día, en principio, ya no hará falta el paraguas al salir de casa.

Un fin de semana otoñal

El tiempo cambiará para alegría de muchos a partir del sábado. Para mañana viernes, la Aemet confirma un 85% de probabilidad de precipitación para la madrugada y máximas de 13 grados a las horas centrales del día. Una situación que no se va parecerá en nada a las predicciones del fin de semana que serán más propias de primavera. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, el sábado 6 de diciembre, día de la Constitución, será la mejor jornada del puente.

Las máximas alcanzarán los 20 grados en las horas centrales del día y el sol animará a zaragozanos y foráneos a visitar las luces del centro de la capital aragonesa y el belén ubicado en la plaza del Pilar. Las mínimas serán de 10. Para el domingo se espera un nuevo subidón del mercurio por arriba y por abajo. Las previsiones hablan de máximas de hasta 20 grados, según los pronósticos más optimistas, aunque el resto apenas le resta apenas uno o dos grados. Las mínimas también serán sustancialmente altas para la época del año, llegando a detenerse en los 11 grados.

El lunes, día de la Inmaculada y festivo también en el calendario laboral y escolar, volverá a estar nublado y caerán levemente las temperaturas, aunque igualmente será un día apacible, con valores que oscilarán entre los 7 grados de madrugada y los 16 grados durante el día.