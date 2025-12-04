Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia

Después de meses de obras de reacondicionamiento se ha despejado la incógnita para uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia de Zaragoza. La antigua sede de Telefónica en el centro de la capital aragonesa reabrirá a finales de 2026 gracias a la firma Monday, una empresa especializada en el alquiler y explotación de oficinas "flexibles". Fue en septiembre de 2023 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza concedió el permiso de obras necesario para comenzar acondicionar el edificio, que en primera instancia iba a acoger una macrotienda de Primark en el bajo y las primeras planras. Pero aquella operación decayó.

No obstante, eso no ha significado que este activo inmobiliario haya caido en el olvido de los inversores. Monday es una empresa especializada en el alquiler de oficinas "flexibles", espacios compartidos que ofrecen mesas de trabajo y despachos adaptables a las necesidades de cada empresa y autónomo. En el paseo Independencia, la marca, que ya cuenta con presencia en Barcelona, Madrid, Málaga, Andorra y Lisboa, ocupará tres plantas del edificio de Telefónica, por lo que todavía quedarán disponibles los pisos inferiores pensados como espacio comercial.

Así, este nuevo espacio, que se denominará Monday Zaragoza, contará con 3.000 metros cuadrados en total y tendrá capacidad para cerca de 450 usuarios. La empresa nacida en Barcelona será, eso sí, el único inquilino de oficinas del edificio.

Recreación de la fachada de las oficinas de Monday en Zaragoza. / MONDAY ZARAGOZA

La apertura, ha informado la empresa, está prevista para dentro de un año aproximadamente y ha contado con el asesoramiento de CBRE, primera firma internacional de consultoría y servicios inmobiliario y muy presente en el mercado zaragozano.

Monday Zaragoza ofrecerá en el edificio de Telefónica oficinas para terceros llaves en mano, salas de reuniones, terrazas pribadas y espacios adaptados a todo tipo de necesidades empresariales. Las instalaciones contarán también con espacios comunes con gimnasio, comedor, un rincón para tomar el café y una sala de podcast "especialmente diseñada para equipos de creación de contenido".

"Zaragoza cuenta con un ecosistema empresarial en crecimiento y un gran talento local. En un mercado donde la oferta de espacios flexibles se encuentra en desarrollo, este es el momento perfecto para apostar por la ciudad. Creemos que este nuevo espacio se convertirá en un punto de encuentro clave para profesionales y compañías de todos los tamaños, "ha declarado Xavi Bassons, cofundador y CEO de Monday.

15 centros de oficinas en toda España

Con esta nueva incorporación, Monday alcanzará un total de 15 centros, que en conjunto sumarán cerca de 40.000 metros cuadrados y reunirán a más de 5.000 usuarios. Según asegura la compañía, cabe esperar que el interior del edificio de Telefónica mantenga, como "todos los centros Monday", un diseño "cuidado" y acceso 24/7.

Las oficinas de Monday como las que abrirán en el paseo Indepenencia están dirigidas tanto a profesionales independientes como a empresas de cualquier tamaño. La compañía ofrece flexibilidad a sus usuarios con tres modalidades de contratación: Hot Desk (mesa flexible en zona común), Fixed Desk (mesa asignada en zona compartida) y oficinas privadas. Además, los coworkers pueden optar por bonos diarios, semanales o mensuales.

El edificio de la antigua sede de Telefónica, situado en el número 35 del paseo Independencia, fue construido en 1927 y es obra de Antonio Cañada, Ignacio de Cárdenas y José María Arillaga. Se levantó casi a la vez que la central de Correos, justo a su lado, en la parcela que antes ocupó el antiguo Teatro Pignatelli.