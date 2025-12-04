Ibercaja enciende su Navidad en Zaragoza: conciertos, exposiciones, talleres, actos solidarios y mucho más

Ibercaja celebra la Navidad con una nutrida agenda de eventos culturales y sociales que combinan tradición, música actual y de aquí, tecnología y causas solidarias, con el propósito de que Zaragoza "se mueva" y acompañe la intensa actividad económica que avanzan las inversiones anunciadas de vida cultural y social.

Para ello, el Banco se suma a estos próximos días de celebración con actividades en el Espacio Xplora, la plaza Ibercaja, las pantallas del Xcaparate del paseo de la Constitución y la sala de exposiciones de la sede central de la entidad financiera.

"Una ciudad que está compitiendo con Sevilla por ser la cuarta ciudad española permanentemente y que aspira a tener un crecimiento de población, de actividad y de posición a nivel nacional en los próximos años necesita que acompañe la actividad social, cultural, musical y que no solo haya actividad económica, que crezcamos también en el resto de ámbitos", ha subrayado el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, encargado de presentar la programación navideña del Banco junto a la responsable de Patrocinios, María Frago.

La oferta de ocio incorpora este año como gran novedad la plaza Ibercaja, escenario que se iluminará con luces navideñas y acogerá diversos conciertos de bandas de música zaragozanas que un día salieron fuera para hacerse un nombre en la industria musical y ahora "vuelven a casa por Navidad" para interpretar su repertorio musical habitual con algunas versiones navideñas.

Así, Lady Banana, el sábado 20; Erin Memento, el domingo 21; Delacueva el sábado 27; Rada Mancy, el domingo 28; Orión, el sábado 3 de enero; y Eva McBel, el domingo 4 de enero, animarán las tardes del fin de semana a partir de las 18.30 horas --con la previsión de poder actuar bajo los porches del edificio en caso de lluvia como alternativa--.

El gestor cultural Tomás Gómez Perry, responsable de esta iniciativa, ha explicado que la idea surge con el propósito de "reconocer el talento local de gente que hace ese gran esfuerzo y se sacrifica dejando aquí a sus familias, sus casas, sus amistades, en la búsqueda desarrollar una carrera artística".

Como complemento a estas actuaciones, en el Espacio Xplora se llevarán a cabo encuentros con los artistas, que conversarán con el codirector de 'El Fantasma', Fran Ropero, para compartir, con un formato cercano, sus procesos creativos, su relación con Zaragoza y la manera en que la ciudad resuena en sus obras musicales.

Será una oportunidad para conocer las experiencias de artistas como Eva McBel, agradecida por esta oportunidad "muy bonita" de poder volver a trabajar "en casa": "Creo que deberíamos salir a otros sitios por la curiosidad, no por la obligación de no encontrar aquí una posibilidad laboral", ha considerado.

Como Rada Mancy, venezolana afincada en Zaragoza con toda la familia desde hace años que se ha mostrado "muy ilusionada" de poder venir otra vez a Zaragoza y cantar y compartir con su gente, con sus amigos. "Al final si nos vamos a Madrid es porque hay oportunidades, porque tenemos esa intriga de qué puede pasar o hasta dónde podemos llegar, pero no hay nada como volver a casa", ha declarado.

Ibercaja es patrocinador oficial de la Navidad y colabora en todas las actuaciones programadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, con los atractivos destacados del Belén de la plaza del Pilar y la Cabalgata de los Reyes Magos, a la que aporta su propia carroza y en la que su grupo de patinadoras repartirá 20.000 coronas y más de 100 kilos de caramelos entre los asistentes. A ello, la entidad financiera suma los patrocinios de los principales teatros y musicales de la ciudad, así como el espectáculo inmersivo del Parque Grande José Antonio Labordeta 'Boreal'.

El Espacio Xplora vuelve a mostrar su versatilidad y en esta ocasión acoge la exposición del Belén de la Asociación de Amigos del Belén de Zaragoza, que sustituye al tradicional Belén de Ibercaja, actualmente en proceso de restauración.

El Belén, que se podrá visitar en el Espacio Ibercaja Xplora de lunes a viernes (días no festivos) y hasta el 6 de enero en horario de 8.15 horas a 14.00 horas, es artístico y semi-bíblico, abierto a un sólo nivel y un único plano y visible a las cuatro caras, con unas medidas de 15,75 metros cuadrados. Se compone de un corral, diez edificios, dos arcos, un arco "túnel" y una fuente con agua natural que fluye por sus cuatro caños.

Tal y como ha explicado el presidente de Asociación Amigos del Belén, Pascual Soria, durante una visita guiada, las figuras seleccionadas --de moldes, de semipalillo y palillo-- están realizadas por artesanos de reconocido prestigio como los Hermanos Castells, de Barcelona; J. Joaquín Pérez, de Jerez de la Frontera --Cádiz--; y Manuel Sánchez, de Bollullos Par del Condado --Huelva--.

Un poblado con todo lujo de detalles para admirar curiosidades como las figuras de mujeres encargadas a propósito porque la mujer no estaba representada, a excepción de la Virgen; las gallinas, impresas en 3D, el musgo preservado, los cipreses artificiales y una oveja que está pariendo.

Esta exposición se complementa con ocho dioramas de pasajes bíblicos en espacio reducido en los que los juegos de perspectiva son fundamentales para dar profundidad a las escenas y un gran abeto de Navidad que estarán expuestos en la Zona Xcaparate, en la esquina del paseo de la Constitución con la plaza Paraíso.

Talleres creativos e iniciativas solidarias

Los talleres creativos con temáticas navideñas dirigidos a niños, adolescentes y adultos son los protagonistas de la actividad programada en el Espacio Xplora para estas fechas señaladas.

'Una Navidad muy dulce', 'Circo Navideño en familia', 'Inventa un cuento por Navidad con IA' y 'Diseña tus adornos navideños' son las propuestas para los más pequeños, entre 4 y 10 años, en los que podrán explorar y experimentar a través del aprendizaje y la diversión. Los jóvenes entre 11 y 15 años solo necesitan un móvil para participar en el taller 'Captura la magia de la Navidad con tu móvil' en el que podrán explorar su creatividad visual.

El público adulto podrá tener una experiencia creativa en los talleres 'Crea tu corona navideña' y 'Crea tu centro de mesa'. Todas estas actividades tienen entrada libre hasta completar el aforo. La reserva de plaza se realiza en 'ibercaja.es/xplora'.

También en el Espacio Xplora los visitantes podrán convertirse en un Rey Mago o personaje navideño y jugar con los kimchis de los Reyes Magos en la gran pantalla exterior de Ibercaja del Paseo de la Constitución y Plaza Paraíso.

Como en años anteriores, estarán a disposición de los más pequeños los buzones de las cartas a los Reyes Magos y los pases con el enviado especial sus Majestades de Oriente. Los días y horarios de esta actividad son: 22, 24, 27, 31 de diciembre y 5 de enero, de 11.00 horas a 14.00 horas; y el 23, 26, 29, 30 de diciembre y 2 de enero de 11.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 19.00 horas.

En este mismo espacio, el viernes 19 de diciembre a las 11.30 horas se celebrará el tradicional concierto de los Infanticos del Pilar. Desde hace más de 30 años, la sede principal del Banco acoge el tradicional concierto de villancicos que organiza Fundación Ibercaja con el Colegio-Escolanía de Infantes del Pilar.

Además, Ibercaja promueve iniciativas solidarias como 'Una Sonrisa por Navidad', con la ONG Cooperación Internacional, a beneficio de niños de familias sin recursos; 'Reyes Magos de Verdad', 'Te invito a Cenar', la Recogida de café y azúcar para el comedor de San Blas, un taller de decoración navideña con personas con discapacidad y una visita guiada al Belén con niños en riesgo de exclusión.