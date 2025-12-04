La Justicia insiste: las ayudas a los alumnos de la concertada del PP en Zaragoza son "discriminatorias"

Ni una ni dos. Tres han sido las ocasiones en las que la Justicia se ha pronunciado ya en contra del programa de ayudas lanzado por los Gobiernos municipales del PP en los últimos años a los alumnos de la escuela concertada en la capital aragonesa. Estas subvenciones, dirigidas a sufragar extraescolares a niños y niñas matriculados, exclusivamente, en centros concertados, acaban de ser declaradas discriminatorias por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), tal y como ha informado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza.

